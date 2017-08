[…] A Christmas Carol di Robert Zemeckis […]

Walt Disney, 3 Dicembre 2009 – Spettacolare

Ebenezer Scrooge, un vecchio e antipatico strozzino, ha dedicato tutta la vita ad accumulare denaro. Le tre cose che odia di più al mondo sono l’Amore, l’Amicizia e il Natale, ma proprio la notte di Natale riceve la visita di un fantasma, che gli annuncia quella di tre spiriti…

Non si può dire che se ne sentisse il bisogno, di una nuova versione cinematografica del Canto di Natale di Dickens. Questo di Robert Zemeckis si aggiunge infatti ad una ventina di adattamenti precedenti, tra i quali meritano una citazione almeno il musical La più bella storia di Dikens con Albert Finney e Alec Guiness, Lo schiavo dell’oro del 1951, Festa in casa Muppet, S.O.S. Fantasmi con Bill Murray e il cortometraggio Canto di Natale di Topolino che fu proiettato nei cinema prima di Le avventure di Bianca e Bernie nel 1983. L’idea, però, di sfruttare la performance capture che Zemeckis aveva già utilizzato per Polar Express e Beowulf e soprattutto di realizzare il film in versione tridimensionale ha convinto la Walt Disney a investire quasi 200 milioni di dollari per la sua realizzazione.

Interpretato da un Jim Carrey che dà vita a Ebenezer Scrooge come anche ai tre spiriti del Natale che gli fanno visita, A Christmas Carol è un film piacevole e spettacolare, che però difficilmente potrà piacere ai bambini e ha anzi buone possibilità di spaventare i più piccoli. Zemeckis – che tra l’altro riunisce dopo oltre vent’anni il Westley e la Bottondoro di La storia fantastica – dà al film la giusta durata ma si lascia prendere un po’ troppo la mano dalla tecnologia a sua disposizione, dirigendo alcune sequenze che paiono ideate esclusivamente per stupire con la terza dimensione e altre che mirano invece solo a impressionare per la bellezza dei disegni, ma la classica storia di Charles Dickens non ne risente troppo e conserva comunque la sua forza poetica ed emozionante.

Il pubblico statunitense ha risposto discretamente bene a questo progetto, permettendo al film di incassare più di Polar Express nel primo week-end e lasciando presagire buoni incassi per tutta la stagione natalizia, Avatar permettendo. Considerato che in Italia avremo una stagione delle feste povera di questo tipo di film, nonostante la stessa Disney sembri voler puntare più su La Principessa e il Ranocchio, non è escluso che anche da noi possa andare bene al botteghino, come in fondo merita.

Titolo: A Christmas Carol (Id.)

Regia: Robert Zemeckis

Sceneggiatura: Robert Zemeckis

Fotografia: Robert Presley

Interpreti: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright Penn, Cary Elwes, Bob Hoskins, Daryl Sabara, Fionnula Flanagan, Fay Masterson, Sammi Hanratty, Tarah Paige, Sonje Fortag, Ryan Ochoa, Molly C. Quinn, Ron Bottitta

Nazionalità: USA, 2009

Durata: 1h. 36′