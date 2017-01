Ipotesi sopravvivenza di Mick Jackson

Film-tv – Opprimente

A seguito di un colpo di stato in Iran, l’Unione Sovietica invade il paese. Mentre gli abitanti di Sheffield, in Inghilterra, continuano tranquilli con la loro vita, gli Stati Uniti decidono di intervenire in Medio Oriente, facendo così scoppiare la Terza Guerra Mondiale…

Realizzato dalla BBC come il più classico dei documentari – con sovrimpressioni, voce fuori campo e filmati e fotografie di repertorio – Ipotesi sopravvivenza - Threads è probabilmente il più misconosciuto dei film apocalittici ma anche uno dei più efficaci. Tenendo fede al titolo, la sceneggiatura di Barry Hines sviluppa la tensione bellica attorno agli ignari protagonisti, intrappolandoli lentamente in una ragnatela da cui non c’è scampo, finché il disastro nucleare non diviene il centro delle loro vite. Pur rimanendo appunto sullo sfondo, la situazione politica ci viene spiegata molto chiaramente, in modo da farci capire prima quanto facilmente una situazione di crisi politica potrebbe diventare irreparabile e poi quanto disastroso sarebbe un conflitto atomico.

Rispetto al quasi contemporaneo The Day After, Ipotesi sopravvivenza - Threads ha il pregio di non fermarsi allo scoppio della guerra e ai giorni immediatamente seguenti. Il Regno Unito viene attaccato dopo 50 minuti di film, subendo perdite calcolate tra i 17 e i 38 milioni di persone, e nella restante ora di proiezione ci si spinge fino a 13 anni dopo la guerra per raccontarci la nuova “evoluzione naturale” che si viene a creare, tra epidemie, legge marziale e cibo insufficiente per la sopravvivenza di tutti. Questo dà davvero l’idea di quale devastazione sarebbe un mondo postatomico e permette di arrivare a un finale che, pur conservando la giusta discrezione registica, è un vero e proprio pugno nello stomaco.

Purtroppo la veste tecnica agli occhi dello spettatore del 2012, sembra piuttosto mediocre e la regia di Mick Jackson (quello di Guardia del corpo) appare nella prima parte un po’ troppo didascalica. Forse i mezzi a disposizione non erano sufficienti per realizzare al meglio un progetto simile, ma la desolazione post-atomica che ci viene presentata riesce comunque a fare impressione. La protagonista Karen Meagher è molto brava e l’intreccio tra la storia d’amore del suo personaggio e il montare della crisi politica nella prima parte del film funziona così egregiamente anche grazie a lei. Ma in fondo è tutto il film, nonostante le interruzioni del narratore a volte impediscano lo sviluppo continuo della storia, a stringere lo stomaco degli spettatori. Davvero un peccato che al di fuori del Regno Unito non abbia avuto l’enfasi che avrebbe meritato.

Titolo: Ipotesi sopravvivenza (Threads)

Regia: Mick Jackson

Sceneggiatura: Barry Hines

Fotografia: Andrew Dunn, Paul Morris

Interpreti: Karen Meagher, Reece Dinsdale, David Brierley, Rita May, Nicholas Lane, Jane Hazlegrove, Henry Moxon, June Broughton, Sylvia Stroker, Harry Beety, Ruth Holden, Ashley Barker, Victoria O’Keefe, Lee Daley, Marcus Lund

Nazionalità: Regno Unito, 1984

Durata: 1h. 53′