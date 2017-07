All'inseguimento della pietra verde di Robert Zemeckis

29th Century Fox, 7 Settembre 1984 – Divertente

Joan Wilder è una scrittrice di romanzi d’avventure romantiche, anche se odia viaggiare. Quando scopre che sua sorella è stata rapita, si mette in viaggio verso Cartagena per salvarla. Giunta in Colombia, Joan si imbatte in Jack Colton, un solitario desperado che assomiglia moltissimo all’eroe dei suoi romanzi…

Di tutte le parodie e scopiazzature di Indiana Jones prodotte negli anni 80, All’inseguimento della pietra verde è di gran lunga la più convincente. Ricco di ironia e autoironia, il film si basa su una piacevolissima sceneggiatura dall’esordiente Diane Thomas, esaltata dalla brillante prestazione della coppia Douglas-Turner e di un divertentissimo Danny De Vito. I dialoghi scritti dalla Thomas – che morì in un incidente d’auto l’anno dopo – sono sempre particolarmente brillanti, e il personaggio di Jack Colton interpretato da Michael Douglas risulta particolarmente riuscito. Certo i cattivi sono monodimensionali, ma sembra una scelta voluta per creare delle macchiette che suscitino ilarità piuttosto che timore.

All’inseguimento della pietra verde (o “Fare la corte al gioiello”, come recita il titolo originale) è una pellicola in cui l’azione si coniuga perfettamente con la commedia, strappando più d’una risata allo spettatore e riuscendo persino a fargli trattenere il fiato in alcuni momenti. Il peggiore – se non l’unico – difetto del film è rappresentato dalle musiche di Alan Silvestri, che non certo non sono brutte, ma sono chiaramente figlie dei loro tempi, e sono utilizzate in maniera troppo didascalica.

All’inseguimento della pietra verde fu un tale successo di critica e di pubblico da trasformare istantaneamente Michael Douglas in una star e far annotare il nome di Robert Zemeckis nei taccuini di tutti i produttori hollywoodiani.

Titolo: All’inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone)

Regia: Robert Zemeckis

Sceneggiatura: Diane Thomas

Fotografia: Dean Cundey

Interpreti: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Alfonso Arau, José Chávez, Chachita, Joe Nesnow, Zack Norman, Mary Ellen Trainor, Holland Taylor, Eve Smith, Manuel Ojeda

Nazionalità: USA, 1984

Durata: 1h. 45′

