Assassin's Creed di Justin Kurzel

Condannato per omicidio e giustiziato tramite iniezione letale, Callum Lynch si risveglia nell’imponente base della Abstergo, dove scopre di essere discendente di una setta di Assassini da secoli in lotta contro i Templari. Grazie a un’interfaccia neurale, rivivrà le avventure di un suo antenato nella Spagna del 1492…

Atteso adattamento cinematografico di una delle serie videoludiche più interessanti degli ultimi anni, Assassin’s Creed parte col piede sbagliato e inanella una pessima scelta dopo l’altra, rivelandosi un film noioso, mal girato e a tratti persino ridicolo. Difficile puntare il dito contro i corretti responsabili di ogni singolo problema perché se non siamo dalle parti del disastro totale poco ci manca, ma è chiaro che ci si trova davanti a un film mal costruito fin dalle premesse.

Può anche darsi che i fan del videogioco possano accontentarsi di un film così, ma lascia perplessi vedere come le particolarità che hanno reso famosa la serie della Ubisoft siano qui sfruttate malissimo, a partire dall’alternarsi di piani temporali diversi passando per le acrobazie di cui i vari Altair ed Ezio Auditore si rendono protagonisti nei videogiochi. Il film è infatti ambientato quasi interamente nel presente – scegliendo poi per il passato un’epoca di scarsissimo interesse – ed è costruito più attorno a trame complottistiche che non alle scene d’azione. Considerato che era invece proprio questo l’aspetto che poteva rendere unica la pellicola, è incredibile pensare che non ci si sia voluto puntare di più. O, peggio ancora, che non lo si sia capito.

Gli adattamenti di videogame stanno diventando sempre più frequenti, in quel di Hollywood, ma finora non hanno praticamente mai dato vita a pellicole realmente di valore. Colpa di tanti fattori, ma quello più evidente è proprio l’incapacità degli sceneggiatori di trovare il modo di rendere interessante anche in “modalità passiva” un impianto narrativo nato per l’interattività. Assassin’s Creed non fa eccezione, dato che i tre sceneggiatori hanno mancato completamente la chiave narrativa giusta per renderlo un film anche solo di livello medio. «Tutto è lecito», recita il motto degli Assassini; tranne fare un film brutto come questo.

Titolo: Assassin’s Creed (Id.)

Regia: Justin Kurzel

Sceneggiatura: Michael Lesslie, Adam Cooper, Bill Collage

Fotografia: Adam Arkapaw

Interpreti: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams, Denis Ménochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla, Essie Davis, Matias Varela, Callum Turner, Carlos Bardem, Javier Gutiérrez, Hovik Keuchkerian

Nazionalità: Regno Unito – Francia – Hong Kong – USA, 2016

Durata: 1h. 55′

