Cane mangia cane di Paul Schrader

Tre ex detenuti sono a corto di soldi e di opportunità. Dopo un primo piccolo colpo messo a segno con successo, i tre decidono di alzare il tiro e si fanno affidare da un loro contatto un rapimento da 750.000 dollari. Ma il gruppo è male assortito, e il caso si metterà di traverso…

Passata la soglia dei settant’anni, Paul Schrader non sembra affatto aver trovato uno sguardo più benevolo nei confronti del genere umano. In Cane mangia cane gli fanno gioco i personaggi creati da Edward Bunker nel romanzo omonimo: uomini senza qualità che bazzicano senza troppa fortuna il sottobosco della vita criminale. La storia in sé parte da premesse viste e riviste, salvo poi sfaldarsi progressivamente in un caos voluto ma nemmeno troppo controllato. I tre protagonisti stessi sembrano modellare l’atmosfera del film a seconda dei momenti in cui sono preponderanti, e allora ecco che il noir cui si stava assistendo un minuto prima diventa un delirio psichedelico, che poi sfocia in una drammatica riflessione. Per poi ripartire da capo.

Alleggerito dai continui riferimenti metacinematografici e dalla volontà di non prendersi troppo sul serio, Cane mangia cane soffre di una profonda confusione di fondo, di un voler essere troppe cose e nessuna davvero sul serio. Le scene interessanti e girate in modo davvero efficace non mancano, certo, ma il progetto nel suo insieme fallisce nel diventare un racconto compatto e memorabile. Peccato anche per lo spreco del cast, con un Willem Dafoe fuori controllo e un Nicolas Cage invece in discreto spolvero ma limitato dal personaggio più banale nel terzetto di protagonisti.

Titolo: Cane mangia cane (Dog Eat Dog)

Regia: Paul Schrader

Sceneggiatura: Matthew Wilder

Fotografia: Alexander Dynan

Interpreti: Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Omar J. Dorsey, Louisa Krause, Melissa Bolona, Reynaldo Gallegos, Chelcie Lynn, Bruce Reizen, Jeff Hilliard, Ali Wasdovich, Louis Perez, Magi Avila, Tevis R. Marcum, Todd Emmett

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 33′

