"Captain America: Civil War" dei fratelli Russo

4 Maggio 2016

Nel tentativo di impedire a un gruppo di terroristi di rubare un’arma biologica, gli Avengers provocano involontariamente la morte di numerosi civili. Le Nazioni Unite propongono così un accordo internazionale che vincoli le loro azioni all’approvazione del Consiglio di Sicurezza. Iron Man è propenso ad accettare, Capitan America no…

Più un film degli Avengers che non di Capitan America, Civil War appare a conti fatti come la più grande sequenza di raccordo della storia del cinema. E’ difficile definire in altro modo una pellicola che inizia in media res e non arriva a una conclusione vera e propria, limitandosi a proporre una tregua nella guerra civile che mette i Vendicatori gli uni contro gli altri per trascinare l’Universo Cinematografico Marvel nela sua terza fase evolutiva.

Circondato dalla grande attesa dei fan sia per l’importanza che l’omonimo fumetto del 2006 ha avuto nell’evoluzione recente dell’universo disegnato sia soprattutto per l’esordio dell’Uomo Ragno in un film interamente Marvel, Civil War è pretestuoso nel modo in cui oppone tra loro gli eroi (conservando comunque la buona idea del fumetto di rendere Capitan America un fuorilegge) e interessato solamente a botte ed esplosioni rispetto alla costruzione vera e propria dei personaggi.

Vero che c’era poco da aggiungere agli eroi cardine dei Vendicatori cinematografici, ma c’è ancora moltissimo da dire sugli ultimi arrivati. In particolare il personaggio di Pantera Nera, che potenzialmente è il più interessante del lotto (e quello interpretato qui dall’attore migliore), è praticamente inesistente. Non è un caso che chi più colpisce è proprio l’Uomo Ragno, l’unico che sfrutta al massimo l’ormai tipica ironia dei film Marvel. Perché purtroppo Civil War è tutto qui: scazzottate e battutine. Come quasi tutti gli altri film Marvel, ma in salsa decisamente più blanda che in altre occasioni.

Titolo: Captain America: Civil War (Id.)

Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Sceneggiatura: Christopher Markus, Stephen McFeely

Fotografia: Trent Opaloch

Interpreti: Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Daniel Brühl, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, Marisa Tomei, John Kani

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 27′

