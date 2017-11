"Cell" di Tod Williams

Notorious Pictures, 13 Luglio 2016 – Nullo

Un misterioso impulso trasmesso attraverso la rete dei cellulari spinge chiunque ne stia usando uno ad atti di violenza incontrollabili. Nel giro di poche ore, la civiltà è al completo collasso e un piccolo gruppo guidato da un autore di fumetti si mette in viaggio per sfuggire alla minaccia e capire cos’è successo…

Tratto da uno dei libri di Stephen King meno popolari degli ultimi anni e cosceneggiato da uno che non sembra lo stesso scrittore del Maine, Cell è un film che in modo autolesionista riesce a buttare via gli interessanti spunti di analisi sociale del romanzo, disseminare forzature e buchi di sceneggiatura dall’inizio alla fine e perdere qualsiasi occasione per farsi avvincente. L’unica cosa che un amante del libro possa ritrovare in questo film è l’atmosfera della fine del mondo che si poteva respirare tra le pagine, ma questa dimensione manca di una sua personalità, e viene rovinata da un eccessivo distacco emotivo, che mina il senso di disperazione base della forza del racconto originale.

Il violento scatenarsi della catastrofe all’origine di tutto rappresentava un’ottima occasione per una partenza in quarta, ma la scarsa qualità degli effetti speciali, una regia confusa e una pessima direzione di attori e comparse fanno invece venire voglia di interrompere la visione dopo nemmeno dieci minuti. I due protagonisti sono distratti, assenti quando non gigioni, e per tutto il film sembrano essere lì senza un reale motivo. Cell arranca scena dopo scena senza avere dalla sua né la forza della logica né quella dell’intrattenimento, per giungere a un finale perfino peggiore di quello del libro cui cerca di rifarsi, che già poteva lasciare decisamente perplessi. Colpa principalmente delle scarse capacità del regista, ma anche di una pigrizia complessiva che ha portato la produzione ad adagiarsi troppo sul materiale di partenza, senza avere la capacità di valorizzarlo.

Titolo: Cell (Id.)

Regia: Tod Williams

Sceneggiatura: Adam Alleca, Stephen King

Fotografia: Michael Simmonds

Interpreti: John Cusack, Samuel L. Jackson, Isabelle Fuhrman, Clark Sarullo, Ethan Andrew Casto, Owen Teague, Stacy Keach, Joshua Mikel, Anthony Reynolds, Erin Elizabeth Burns, Jeff Hallman, Mark Ashworth, Wilbur Fitzgerald, Catherine Dyer, E. Roger Mitchell

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 38′

Percorsi Tematici