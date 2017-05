"Disastro a Hollywood" di Barry Levinson

Medusa, 17 Aprile 2009 – Ozioso

Un produttore cinematografico ha diversi problemi da affrontare: un film in uscita che si prospetta un flop colossale anche per colpa del suo regista, un alterco con Bruce Willis che non vuole tagliarsi la barba per il suo nuovo film, il rapporto con l’ex moglie di cui è ancora è geloso…

Il cinema nel cinema è un’interessante pratica narrativa e metalinguistica – come il teatro nel teatro o la letteratura nella letteratura – che, oltre ad aver raccontato in maniera complessa cosa si nasconde dentro e dietro un film, ha dato vita a diverse opere di gran livello, su tutti Il disprezzo di Jean-Luc Godard ed Effetto notte di François Truffaut. Più rari, anche perché meno interessanti, i film esplicitamente legati al produttore, al lato economico e divistico del cinema, e della sua Mecca. Tra questi va annoverato Disastro a Hollywood, il nuovo film di Barry Levinson, ambientato dietro le quinte di Hollywood, tra i suoi intrighi e le sue follie seguendo le (vere) peripezie di un produttore. E seppure il risultato è piacevole, viene da chiedersi cui prodest?

Come Fierce, lo sfortunato film al centro della pellicola, anche questo scritto da Art Linson – dal suo romanzo autobiografico – è un film votato al flop e al fallimento, una commedia caustica e satirica, più esplicita di Amanti, primedonne ma molto meno velenosa di I protagonisti, che riprende temi e toni della serie HBO Entourage ma non riesce, attraverso i personaggi, a catturare l’attenzione del pubblico non addetto ai lavori (e infatti ha incassato meno di un decimo del suo costo).

Il film, ovviamente, scandaglia con occhio acido ma in fondo bonario e in un certo senso rassegnato, gli ingranaggi e i processi industriali che regolano ogni aspetto della produzione hollywoodiana, dai rapporti umani e non con le star fino alla percezione e all’interpretazione dei giudizi del pubblico (le scene più spassose, a inizio e fine film, sono le proiezioni al pubblico e quella al Festival di Cannes), cercando di giocare sui vari livelli comunicativi, non sempre però riuscendo nell’intento dissacratorio. Il problema del film è sostanzialmente nel manico, nell’assunto narrativo del tutto interno allo stesso ambiente, che non esce mai dal suo steccato, non cerca una comunicazione col pubblico, né può farlo se usa grandi attori nel ruolo di se stessi o quasi.

Levinson prova a giocare con i mezzi del cinema, soprattutto il montaggio (di Hank Corwin) o la colonna sonora (compilation di altre colonne sonore supervisionate da Marcelo Zavros e Allan Meson), ma resta un film freddo, il cui script, perfettamente calibrato sulla carta, non riesce a diventare interessante racconto filmico, o perlomeno non più di un paio di risate o trovate narrative. Di sicuro il ricchissimo cast sarebbe dovuto essere un lasciapassare e De Niro riesce – una volta tanto – a far dimenticare le prove alimentari degli ultimi tempi, ma come detto l’uso di Sean Penn, Bruce Willis, John Turturro, Catherine Keener e altri nel ruolo di se stessi o di caricature di veri personaggi genera ancora più dubbi sul senso ultimo dell’operazione. Che può divertire il critico e l’appassionato, ma lascia quella sensazione di vuoto che resta quando si è visto qualcun altro divertirsi di ciò che non si comprende.

Titolo: Disastro a Hollywood (What Just Happened)

Regia: Barry Levinson

Sceneggiatura: Art Linson

Fotografia: Stéphane Fontaine

Interpreti: Robert De Niro, Sean Penn, Catherine Keener, John Turturro, Robin Wright Penn, Stanley Tucci, Kristen Stewart, Michael Wincott, Bruce Willis, Jason Kravits, Mark Ivanir, Remy K. Selma, Peter Jacobson, Kate Burton

Nazionalità: USA, 2008

Durata: 1h. 44′

