"Equilibrium" di Kurt Wimmer

Mariela Bernardini, 8 Luglio 2003:

Pessimo Buena Vista, 4 Luglio 2003

Il regime totalitario che controlla la futuristica Libria ha messo fine alle guerre sopprimendo qualsiasi tipo di emozione. L’arte, la musica, la letteratura sono vietate. Uno alto ufficiale ha l’incarico di fermare chi infrange le regole, ma un giorno si rende conto di quanto sia sbagliato il sistema…

Una vera e propria catastrofe! Il grande difetto del film è che il regista e sceneggiatore Kurt Wimmer (già co-sceneggiatore de la Regola del sospetto) riprende troppo da libri e pellicole precedenti, tra cui Matrix è forse la citazione più ovvia, e in alcuni momenti lo fa in modo davvero troppo evidente. L’eroe del film è un “liberatore” come Neo, e come quest’ultimo è protagonista di una serie di combattimenti che sembrano usciti da un videogioco, solo che qui questi combattimenti risultano letteralmente assurdi. Ci sono poi i tanti rimandi a Fahrenheit 451 (celebre romanzo di Ray Bradbury e poi film di François Truffaut), in cui i libri vengono messi al bando e gettati alle fiamme, e ovviamente al 1984 di George Orwell. Ci si può ispirare a uno o più film, certo, ma quando si copia in eccesso non si fa altro che danneggiare il prodotto finale.

La trama va avanti senza grandi colpi di scena, e l’unico personaggio che viene sviluppato pienamente è il protagonista interpretato da Christian Bale, che se la cava soprattutto grazie alla prestanza fisica. Del tutto fuori luogo, invece, la brava Emily Watson e assai inconsistente la presenza del bel Taye Diggs.

Wimmer se la cava decentemente solo nelle scene di lotta, mentre per il resto non riesce a sfruttare minimamente le possibilità visive offerte da un film ambientato nel futuro offre. Da salvare, però, l’atmosfera cupa e misteriosa della città di Libria. Ma è l’unica cosa di un qualche valore in una pellicola per il resto davvero disastrosa.

Titolo: Equilibrium (Id.)

Regia: Kurt Wimmer

Sceneggiatura: Kurt Wimmer

Fotografia: Dion Beebe

Interpreti: Christian Bale, Emily Watson, Taye Diggs, Angus MacFadyen, Sean Bean, Matthew Harbour, William Fichtner, Dominic Purcell, Christian Kahmann, John Keogh, Sean Pertwee, David Barrash, Dirk Martens, Maria Pia Calzone

Nazionalità: USA, 2002

Durata: 1h. 44′

Percorsi Tematici