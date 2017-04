"Eragon" di Stefen Fangmeier

20th Century Fox, 22 Dicembre 2006 – Maldestro

Eragon è un giovane e intraprendente ragazzo che trova un uovo di drago appartenente al perfido Re di Algaesia, Galbatorix, scoprendo così di essere l’ultimo cavaliere di draghi esistente. Assieme col maestro Brom, cominceranno la lunga lotta per la maledizione del regno…

E’ un’onda lunga, che è partita dai fumetti e dai giochi di ruolo, si è appropriata della letteratura da best seller ed ora è pronta ad invadere le sale cinematografiche: il fantasy e il suo fiammeggiante immaginario fatto di cavalieri, magie e draghi mistici, si sta preparando alla definitiva conquista del mondo. Peccato che questo film, tratto dal romanzo omonimo di Christopher Paolini (un fortunatissimo adolescente, all’epoca della prima uscita), non sappia dare fiato alle trombe del genere ancora da suonare al cinema, che dopo le glorie de Il Signore degli Anelli è ancora alla ricerca di un degno erede.

Un’avventura fantastica diretta dall’esordiente Stefen Fangmeier (curatore di effetti speciali) che è, ovviamente, anche un romanzo di formazione, per un adattamento attesissimo dai milioni di fan mondiali ma che probabilmente li lascerà delusi per la mancanza di vera avventura e magia, non riuscendo ad appassionare come vorrebbe e potrebbe.

Scritto da Peter Buchman, il film vorrebbe essere una saga epica prolungata nel tempo (sta per uscire il terzo capitolo letterario) che sfrutta i topoi della letteratura del genere, dal giovane apprendista che apprende da un maestro vecchio, stanco e saggio, al regno dominato da un cattivo, dal popolo che aspetta l’avvento del salvatore (soprattutto la bella guerriera di turno) all’aiuto magico di arti o creature. Tutte cose già sentite, di solito in meglio.

Ma sarebbe un problema tutto sommato secondario, in un genere codificato come questo, se Fangmeier non sprecasse tutto il potenziale narrativo e cinematografico della storia: il suo film, per colpa sua, non vive, non respira, non si anima mai, restando tutto sulla carta e trasformando dei personaggi anche affascinanti in figurine. Soprattutto, è imperdonabile l’aver reso un rapporto così bello e toccante come quello tra Eragon e il drago Saphira (si sentono attraverso i pensieri e in uno sta la vita e la magia dell’altro), una via di mezzo tra un legame animale-padrone e una coppietta di vezzosi sposini.

Per il resto la ricca ed elaborata produzione (belle scenografie di Wolf Kroeger, buona la fotografia di Hugh Johnson, gli effetti speciali, assieme con costumi e montaggio) può renderlo piacevole e passabile, specie a chi non chiede troppo, ma non può far volare un film in cui la sceneggiatura naviga a vista nel mare del déjà-vu senza dare un’aura mitologica alla storia, e la regia non si apre mai ad un vero respiro epico, non diventa mai puro cinema “stregato”, relegandosi a qualche scena d’azione, a una battaglia poco appassionante (apice di un climax un po’ fiacco) e ad una mistica facile, buona per il mercato, più che per l’emozione.

Altalenanti le prove degli attori: inespressivo il protagonista Ed Speelers, stoico Jeremy Irons nel recitare dialoghi non proprio scespiriani, un po’ sprecati John Malkovich e Sienna Guillory (che ha fascino degno di ben altro). Ottimi Robert Carlyle nel ruolo dello spettro Durza e il cameo di Joss Stone in quello della maga Angela, che vorremmo vedere più spesso sullo schermo.

In definitiva non un film brutto ma asfittico, poco emozionante, cui l’edizione italiana – quasi in un harakiri filmico – ha voluto sostituire per il drago la suadente voce originale di Rachel Weisz con quella meno graziosa e più incerta di Ilaria D’Amico.

Titolo: Eragon (Id.)

Regia: Stefen Fangmeier

Sceneggiatura: Peter Buchman

Fotografia: Hugh Johnson

Interpreti: Ed Speelers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Garrett Hedlund, Alun Armstrong, Chris Evans, Gary Lewis, Djimon Hounsou, Ilaria D’Amico, Richard Rifkin, Steve Spiers, Joss Stone, Tamàs Deàk

Nazionalità: USA, 2006

Durata: 1h. 40′

