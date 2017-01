"Essi vivono" di John Carpenter

Columbia, 1989 – Spietato

John Nada è un operaio che viene assunto come operaio in un cantiere edile di Los Angeles. Un giorno ritrova una scatola piena di strani occhiali da sole, occhiali che gli rivelano una nuova realtà, in bianco e nero: i cartelloni pubblicitari contengono messaggi subliminali e molte persone hanno un aspetto simile a zombi…

George Nada è il protagonista del racconto Eight O’Clock in the Morning, scritto nel 1963 da Ray Faraday Nelson. John Carpenter, sotto lo pseudonimo di Frank Armitage (L’orrore di Dunwich di Lovecraft), prende spunto da quelle quattro pagine per scrivere un film che nasconde dietro un’ambientazione fantascientifica una pesante critica politico-sociale agli Stati Uniti dell’epoca Reagan. Vista anche la brevità del racconto, le differenze sono molte: nelle pagine di Nelson nulla si sa della vita di Nada o della città in cui vive, e gli “Affascinatori” che dominano la Terra sono dei lucertoloni verdi con quattro occhi gialli dediti al consumo di carne umana.

Carpenter innanzitutto dà al suo eroe il proprio nome e gli crea un background in tema con il cognome: Nada, “niente”, diventa un vagabondo senza lavoro che vive in una baraccopoli di L.A., che è qui la città più realistica di tutta la filmografia del regista. Carpenter dà poi ai suoi alieni l’aspetto inquietante degli zombi di George Romero e ne modifica sostanzialmente la natura: non sono sulla Terra in cerca di cibo, ma per semplice volere di conquista e dominazione. Quest’ultimo aspetto rappresenta la base del discorso critico che Carpenter fa con questa sua tredicesima regia.

Attraverso il segnale televisivo, gli alieni trasmettono una serie di messaggi subliminali che dominano la mente degli esseri umani condizionandone lo stile di vita (“obbedisci”, “consuma”…) e mascherano il proprio aspetto in quello di persone all’apparenza normali, che occupano tutti i posti di potere della metropoli californiana. Non c’è bisogno di spiegare come questo espediente narrativo nasconda una precisa critica alla società dei consumi e al potere dei media. E se il George Nada di Faraday si sveglia dall’ipnosi (perché tale era) per colpa di un mago da circo, il John Nada di Carpenter deve indossare degli occhiali che tolgono il colore alle immagini e mostrano così la realtà com’è davvero. Togliere il colore… l’esatto opposto di ciò che Ted Turner stava iniziando a fare in quel periodo con i film classici della MGM…

Insomma, Essi Vivono è un duro ancorché ironico film politico nascosto sotto una confezione da pellicola fantascientifica a basso costo; l’ennesima riflessione di Carpenter sulla percezione della realtà, la sua critica più feroce alla società consumistica. E anche qui come in quasi tutti i suoi film, il cattivo è colui che veste in giacca e cravatta.

Titolo: Essi vivono (They Live)

Regia: John Carpenter

Sceneggiatura: Frank Armitage (alias John Carpenter)

Fotografia: Gary B. Kibbe

Interpreti: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, Peter Jason, George “Buck” Flower, Raymond St. Jaques, Jason Robards III, John Lawrence, Susan Barnes, Sy Richardson, Wendy Brainard, Lucille Meredith, Susan Blanchard, Norman Alden, Larry Franco

Nazionalità: USA, 1988

Durata: 1h. 35′

