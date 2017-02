La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson

Eagle Pictures, 2 Febbraio 2017 – Epico

Dopo Pearl Harbor, anche Desmond Doss decide di arruolarsi nell’esercito. Obiettore di coscienza, animato da un forte fede religiosa, Desmond rifiuta l’uso delle armi incontrando l’ostilità dei superiori e compagni, che non lo ritengono adatto a stare su un campo di battaglia…

Mel Gibson presenta fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia, il suo ultimo film Hacksaw Ridge, un dramma bellico che racconta la vera storia del primo obiettore di coscienza americano, insignito della Medaglia d’onore per aver coraggiosamente salvato, da solo, più di 75 compagni nel corso della battaglia di Okinawa.

La trama si sviluppa in tre fasi temporali: la prima descrive la vita di Desmond nella città natale e la formazione della sua personalità, la seconda è ambientata nel campo di addestramento militare in cui Desmond lotta per fare valere i suoi principi di obiettore di coscienza e la terza mostra la violenza e brutalità della guerra.

Mel Gibson si rivela ancora una volta abile nel realizzare una pellicola visivamente potente, in cui la forza evocativa delle immagini e della trama trascinano lo spettatore nel mondo rappresentato sullo schermo. Il regista statunitense da’ qui un’altra prova di notevole maestria tecnica nel girare la scene di guerra, perché in Hacksaw Ridge ha ricostruito la brutale battaglia di Okinawa con crudo realismo.

A Gibson piace portare sullo schermo le storie di uomini che si sono battuti per difendere le loro convinzioni e i loro principi morali e questo film non fa eccezione, parlando di uomo comune che ha fatto qualcosa di straordinario, animato dalla sua fede religiosa e da una profonda umanità. Hacksaw Ridge è un film intenso, violento e molto retorico, soprattutto nella parte conclusiva ma nonostante tutto coinvolgente nella sua esaltazione dell’uomo umile che diviene eroe grazie alle forza dei suoi valori morali.

Titolo: La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Regia: Mel Gibson

Sceneggiatura: Andrew Knight, Robert Schenkkan

Fotografia: Simon Duggan

Interpreti: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey, Vince Vaughn, Sam Worthington, Rachel Griffiths, Nathaniel Buzolic, Ryan Corr, Matt Nable, Richard Roxburgh, Milo Gibson, Firass Dirani, Goran D. Kleut, James Mackay

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 11′

