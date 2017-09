"Il corvo" di Alex Proyas

Mediaset Distribuzione, 1994 – Vuoto

Eric Draven è un rockettaro che risorge dalla tomba un anno dopo essere stato assassinato, per vendicare la morte sua e della sua fidanzata. A uccidere la coppia è stato un criminale che ora è il vero padrone della città. Eric è accompagnato da un Corvo magico che ne guida la discesa nei bassifondi della città…

Bisogna avere il coraggio di dirlo: se Brandon Lee non fosse morto durante la lavorazione di questo film, Il Corvo cinematografico avrebbe incassato un decimo dei 94 milioni di dollari che ha portato a casa e ci avrebbe anche risparmiato gli imbarazzanti seguiti. I mezzi di comunicazione italiani, ad esempio, non avrebbero dedicato spazio ad un film tratto da un fumetto che da noi nessuno conosceva e interpretato da un attore poco apprezzato dal pubblico, e il pubblico non si sarebbe neanche accorto che il film esisteva.

Certo non sono i risultati dei botteghini che fanno la qualità di un film, ma capita spesso di perdere il senso delle proporzioni quando si guardano le cifre. In realtà, l’opera seconda di Alex Proyas è un film stilisticamente ben studiato ma che non riesce a dir nulla di nuovo in nessuno degli aspetti e delle tematiche che lo contraddistinguono. E non è solo per il fatto che gli sceneggiatori Schow e Shirley hanno obbligatoriamente semplificato l’impianto dello straordinario fumetto di James O’Barr da cui la pellicola è tratta, il problema è che il film è «stilisticamente ben studiato».

Dotata di una serie di scenografie davvero fantastiche (esaltate dalla perenne pioggia battente), la pellicola non si adagia mai all’interno di un singolo genere cinematografico e riesce nell’escalation di violenza voluta dal regista. Ma non riesce nell’escalation emotiva: Il Corvo è un film piatto e ripetitivo, in cui Proyas dimostra in pieno di provenire dal mondo dei videoclip e che non riesce a riproporre la magia del fumetto cui è ispirato. Tecnicamente ottimo, certo, ma il cinema non è solo un look curato. Ne Il Corvo, cult-movie sopravvalutato, non c’è nient’altro.

Titolo: Il corvo – The Crow (The Crow)

Regia: Alex Proyas

Sceneggiatura: David J. Schow, John Shirley

Fotografia: Dariusz Wolski

Interpreti: Brandon Lee, Rochelle Davis, Ernie Hudson, Michael Wincott, Bai Ling, Sofia Shinas, Anna Levine, David Patrick Kelly, Angel David, Laurence Mason, Michael Massee, Tony Todd, Jon Polito, Bill Raymond, Marco Rodríguez, Kim Sykes

Nazionalità: USA, 1994

Durata: 1h. 42′

