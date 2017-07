Il Principe di Ostia Bronx di Raffaele Passerini

Inedito in Italia – Prezioso

Due attori rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal cinema decidono di mettere in scena i loro spettacoli su una spiaggia di Ostia. Pur considerati dei falliti da molti, in vent’anni i due attori sono riusciti a conquistarsi il plauso del pubblico che li porta nel cuore come il Principe e la Contessa, almeno per un giorno…

Con molto coraggio e una buona dose d’ironia, il regista Raffaele Passerini riesce dove molti documentaristi hanno fallito: nel raccontare, utilizzando la forma del documentario, quella che è una storia prettamente cinematografica, dove niente è mai lasciato al caso, ma perfettamente calibrato nell’insieme, al fine di ottenere un risultato omogeneo e molto ben orchestrato. Il Principe di Ostia Bronx non è, quindi, il classico documentario sulle vicende di due poveri “figli di un dio minore”, ma un apologo molto più profondo e toccante sull’arte e sulle miserie che essa provoca nell’essere umano, unito anche a quello che è – cosa rara di questi tempi – il sacro fuoco.

Non importa quanto bravi i due “attori” siano realmente nei loro monologhi o negli spettacoli improvvisati; come Passerini vuole fare intuire, è la forza e determinazione che li rende tanto determinati da andare avanti in quello che fanno, sempre e comunque. Difficile, quindi, non affezionarsi a loro, sia umanamente sia artisticamente, perché sotto la scorza dell’attore si cela bene un cuore umano che pulsa e che, ricco di quell’humus vitale che dà forza alle cose, ma soprattutto c’è una dignità in quello che fanno e non un degrado. Ed è questo il punto di forza di questo ibrido tra film e documentario: abbandonare l’aspetto sociale di quello che circonda i protagonisti e loro stessi e concentrarsi su cosa sono e cosa vogliono essere per davvero, fosse anche solo per un giorno.

Tra riferimenti kitsch, pop art e, anche, prettamente cinematografici, Il Principe di Ostia Bronx è davvero un piccolo gioiellino, che non solo regala due ottime performance agli attori, ma ci fa scoprire un regista che ha molto da raccontare. Non solo sotto un profilo squisitamente narrativo ma anche tecnico, poiché tutto – dalla colonna sonora alla fotografia – è curato con amore e attenzione maniacale.

Titolo: Il Principe di Ostia Bronx

Regia: Raffaele Passerini

Sceneggiatura: Raffaele Passerini

Fotografia: Raffaele Passerini

Interpreti: Dario Galetti Magnani

Nazionalità: Italia, 2017

Durata: 1h. 01′

