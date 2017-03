La luce sugli oceani di Derek Cianfrance

Eagle Pictures, 8 Marzo 2017 – Banale

Terminata la Prima Guerra Mondiale, Tom Sherbourne accetta un incarico come guardiano di un faro sulle selvagge coste australiane. Scopre di amare quella vita e anche la figlia di uno degli abitanti del paesino con cui è in contatto. Dopo il matrimonio, l’inusuale arrivo di una figlia farà precipitare la situazione…

La prima parola cui si pensa guardando La luce sugli oceani è sicuramente “melodramma”. La vita di Tom, già segnata dall’essere orfano e dalla guerra, sembra prendere vie più serene, ma ogni volta il destino gli mette i bastoni tra le ruote. Troppo spesso, in effetti, perché fin dalle prime battute (dopo 20 minuti di stucchevoli paesaggi marini…) tutto si accanisce contro di lui.

Il difetto più evidente del film e’ comunque l’assoluta mancanza di originalità della vicenda, che procede esattamente come ci si aspetta, sin dalla prima scene. Se non sono piccoli indizi sparsi qua e là, ci pensa la colonna sonora – decisamente troppo presente – a segnalarci ogni singola disgrazia che sta per avvenire.

Lo spunto narrativo e i personaggi avrebbero potuto anche essere interessanti: l’isolamento, il senso di colpa, la scelta tra il bene e male, il rimorso, le dinamiche soffocanti interne a piccole comunità… Peccato che le scelte narrative del regista siano scontate e banali, niente di più del solito film strappalacrime, l’ennesimo.

A poco valgono le caratteristiche tecniche tutto sommato positive: un gruppo di attori di calibro internazionale – tra cui spicca l’ottima Rachel Weisz – fotografia e scenari alla Terrence Malick, una delicata colonna sonora tutta suonata al pianoforte. La luce sugli oceani avrà successo solo ed esclusivamente presso il pubblico per il quale è stato scientemente pensato, scritto, costruito e pesato al grammo.

Titolo: La luce sugli oceani (The Light Between Oceans)

Regia: Derek Cianfrance

Sceneggiatura: Derek Cianfrance

Fotografia: Adam Arkapaw

Interpreti: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weiz, Jack Thompson, Bryan Brown, Jane Menelaus, Garry McDonald, Florence Clery, Thomas Unger, Emily Barclay, caren Pistorius, Anthony Hayes, Leon Ford, Benedict Harddie

Nazionalità: Regno Unito – Nuova Zelanda – USA, 2016

Durata: 2h. 12′

