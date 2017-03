La Musica nel Cuore - August Rush di Kirsten Sheridan

Medusa, 30 Novembre 2007 – Enfatico

Un ragazzino orfano, con un congenito talento per la musica, fugge dall’orfanotrofio per seguire la sua vera ispirazione; in parallelo vediamo la storia d’amore tra i suoi due genitori, persi e ritrovati in nome del Fato…

La musica come forma d’arte realmente universale e libertaria, oltre che liberatoria, è stata più volte associata a fughe dalla realtà, a rifugi dagli orrori, o a semplici valvole di sfogo; ma più concretamente la musica può rappresentare una delle poche occasioni di cambiamento per chi ha la vita segnata dal cinico destino. E’ in poche parole, il riassunto di questo film per ragazzi, diretto da Kirsten Sheridan e presentato nella sezione “Alice nella città” della seconda Festa del Cinema di Roma, che racconta una lieve favola realistica sulla famiglia e la musica: ma purtroppo sbaglia i toni del racconto.

Scritto da Nick Castle e James V. Hart da un soggetto di Castle e Paul Castro, La musica nel cuore è un dramma gonfio di sentimenti e svolte melodrammatiche che cerca di parlare ai giovani e agli adulti attraverso due storie parallele, ma in realtà tenta di lasciare a bocca aperta lo spettatore più ingenuo, finendo per deludere chi invece ha un occhio un poco più attento.

Ambientato in una New York non dissimile da quella delle favole moderne, il film si rifà alla tradizione letteraria d’appendice – fatta di figli spariti, genitori disperati, vie di scampo e artifizi vari – che racconta temi universali e ormai molto datati come l’amore materno che supera le barriere fisiche e temporali, o la passione per l’arte che permette la salvezza alle anime perse. Il tutto in toni talmente leziosi e sopra le righe da irritare piuttosto che commuovere.

Il vero problema di questo secondo lungometraggio di Sheridan è il tono estetizzante ed enfatico che la regista sfoggia fin dalla prima inquadratura (un campo di grano controluce, con conseguente, poetico, svolazzo), abbondando in retorica e difettando in costruzione e profondità, cercando l’esagerazione emotiva e narrativa in modo talmente ostinato e poco intelligente da azzerare ogni sorpresa (come nel pessimo finale, degno dei peggiori film-Tv).

Il professionismo e l’occhio tecnico per la messinscena non mancano a Sheridan, che impreziosisce le sue scene di inquadrature ad effetto e ritmo sincopato nella prima parte, ma non può molto di fronte a un’idea di cinema pesante e un po’ ricattatoria, più adatta a deprimere un ragazzo che ad emozionarlo; così come la sceneggiatura, infarcita di forzature e snodi inverosimili (come fa un bambino che non ha mai visto un pentagramma a scrivere un’intera sinfonia al primo colpo?), oltre che di un Robin Williams a capo di una pseudo-gang alla Peter Pan, personaggio inutile e molto mal utilizzato.

La musica nel cuore è un film credibile solo come fiaba di medio profilo, e comunque non travolgente neanche in questo caso, che si può salvare solo per l’uso delle musiche di Mark Mancina, virtuosistiche e intense (ottimo il duello alla chitarra), e per il sempre pronto talento di Keri Russell. Anche perché il bel Jonathan Rhys-Meyers sembra capitato dentro il film per caso e il piccolo Freddie Highmore (controfigurato malissimo) recita esattamente come gli adulti vogliono che un bimbo reciti, tutto faccette e lacrimuccie. Che è un po’ la sintesi del film.

Titolo: La Musica nel Cuore – August Rush (August Rush)

Regia: Kirsten Sheridan

Sceneggiatura: Nick Castle, James V. Hart

Fotografia: John Mathieson

Interpreti: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan-Rhys Meyers, Terrence Howard, Robin Williams, William Sadler, Marian Seldes, Mykelti Williamson, Leon G. Thomas III, Aaron Staton ,Alex O’Loughlin, Jamia Simone Nash, Ronald Guttman

Nazionalità: USA, 2007

Durata: 1h. 40′

