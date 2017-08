Warner, 10 Agosto 2017 – Insignificante

Il giovane Jake Chambers è tormentato da incubi in cui assiste a un’apocalisse legata alla distruzione di una misteriosa Torre Nera da parte dello stregone Walter Padick. Scoprirà che i personaggi e i luoghi dei suoi sogni sono reali, e troverà il suo unico alleato in Roland Deschain, ultimo di una stirpe di pistoleri…

Meglio sgomberare subito il campo: La Torre Nera di Nikolaj Arcel e dei suoi cosceneggiatori, rappresenta un boccone piuttosto amaro per i fan della serie letteraria di Stephen King. Non tanto per aver pescato cose sparse dal primo e dall’ultimo (ma non solo) volume anziché limitarsi a essere una trasposizione del primo romanzo, e nemmeno per aver tagliato personaggi ed eventi, come d’altronde succede sempre in questi casi. Ma si tratta di uno sgarbo particolare per aver preso quel mondo e averne fatto qualcosa di diverso e fin troppo convenzionale.

Quello che in origine era un lungo e tortuoso viaggio voluto da un destino oscuro che si poneva come metafora dell’esistenza stessa e racconto di un’ossessione, diventa un banale film d’avventura, per di più rivolto a un pubblico più giovane del previsto. La chiave di tutto sta nella decisione di spostare il punto di vista di La Torre Nera dal pistolero al ragazzo, invertendo i ruoli di protagonista e spalla per quasi tutto il film. Il personaggio di Roland Deschain è piuttosto sacrificato fino all’ultimo atto del film, quando gli affannati spiegoni della sceneggiatura vengono messi a tacere per far cantare le armi da fuoco.

La colpa è principalmente di un team di sceneggiatori dal curriculum discutibile, che hanno riportato nel film solo gli aspetti più superficiali della storia, trovandosi poi nella condizione di non riuscire a suscitare grosse emozioni dove invece erano attese. Non si tratta di singole scene: è tutta l’opera ad avere una natura controversa, con singoli elementi apprezzabili immersi in un insieme che è davvero poca cosa.

Non si può invece obiettare molto ai responsabili di scenografie ed effetti speciali, e ancora meno al terzetto di attori protagonisti. A differenza di una serie di comprimari anonimi, e a dispetto di alcuni dialoghi piuttosto triti, sia Idris Elba sia Matthew McConaughey portano ai rispettivi personaggi tutto il proprio carisma, e Tom Taylor tiene il passo con i due colossi. La Torre Nera rimane infine un blockbuster dal buon ritmo ma nel complesso dimenticabile, che infatti ha mancato di fare un risultato davvero significativo sia al botteghino sia con la critica.

Titolo: La Tore Nera (The Dark Tower)

Regia: Nikolaj Arcel

Sceneggiatura: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel

Fotografia: Rasmus Videbæk

Interpreti: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Dennis Haysbert, Katheryn Winnick, Ben Gavin, Claudia Kim, Fran Kranz, Nicholas Pauling, Michael Barbieri

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 1h. 35′

