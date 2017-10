Le colonne sonore delle Principesse Disney

Milano, 28 Ottobre 2017

Un viaggio sonoro per festeggiare l’ottantesimo anniversario dell’uscita nelle sale di Biancaneve e i Sette Nani, tra le partiture e le canzoni più celebri del grandissimo repertorio cine-musicale del “Maestro della Fantasia” Walt Disney, che ha sempre ritenuto importantissimo l’aspetto musicale dei suoi film, fin dagli esordi…

Sabato 28 ottobre dalle ore 16:00 al WOW – Museo del Fumetto di viale Campania 12 a Milano, Massimo Privitera, direttore del web magazine ColonneSonore.net, guiderà il pubblico attraverso le musiche più belle dei film delle Principesse Disney, spiegandone i segreti nella composizione e i dietro le quinte, attraverso spezzoni audio e video, oltre che le carriere dei talentuosi compositori che le hanno rese possibili.

Si parlerà ovviamente delle musiche originali del premio Oscar Alan Menken, autore delle colonne sonore di capolavori quali La Sirenetta, Aladdin, Pocahontas, La Bella e la Bestia, Rapunzel, Come d’incanto e di altri compositori come Christophe Beck per Frozen, Mark Mancina per Oceania, Patrick Doyle per Ribelle, Randy Newman per La Principessa e il Ranocchio e Jerry Goldsmith per Mulan, non dimenticando gli storici autori delle musiche e canzoni dei classici Biancaneve e i sette nani, Cenerentola e La bella addormentata nel bosco.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito ufficiale del Museo del Fumetto WOW.

Sabato 28 ottobre 2017, ore 16:00

Ingresso libero all’evento

Ingresso alla mostra Sogno e Avventura: 3/5 €

Percorsi Tematici