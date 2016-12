Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan

Universal, 1 Dicembre 2016 – Penetrante

Lee Chandler fa di professione l’idraulico. E’ un uomo solo che vive lontano dal paese dov’è cresciuto facendo il pescatore, e dove si era innamorato di una donna dalla quale aveva avuto tre figli. Tutto a un tratto, si trova costretto a tornare a Manchester by the Sea e ad affrontare nuove responsabilità e vecchi traumi mai superati…

Manchester by the Sea è una profonda, commovente, inaspettata e divertente esplorazione del potere dell’amore familiare e comunitario fatto di sacrifici e speranze. Il regista Kenneth Lonergan, lo stesso di Conta su di me e Margaret, con questo film continua il suo percorso cinematografico dal gran potere emozionale, e soprattutto in questo caso dimostra vere capacità da narratore visionario che sa intrecciare perfettamente passato e presente insieme attraverso un racconto pieno di tensione, che evita abilmente sentimentalismi a favore di una profonda penetrazione emotiva attraverso umane relazioni affettive.

La sceneggiatura scivola abilmente attraverso il tempo in una serie di flashback che rivelano a poco a poco i segreti del passato di Lee. Man mano che la verità emerge, anche le ragioni di esilio volontario del protagonista cominciano a prendere forma. Sostenuto dal produttore Matt Damon, Lonergan dimostra da subito l’intenzione di realizzare un film su uomo solo, dalla vita decimata all’improvviso dal destino, sviluppando un linguaggio caratterizzato da una scrittura onesta e autentica con una gran capacità di ritrarre i momenti più bui, pur mantenendo l’umorismo e arguzia.

Il rapporto a due tra zio e nipote si colora di mille sfumature grazie a una regia che li abbraccia da ogni punto di vista, attraverso piani a due stretti sui loro volti, steadycam a precedere i loro passi, o a seguire le loro camminate. Il carattere da adolescente spensierato di Patrick che tutto a un tratto si trova a riprogrammare una vita accanto a un Lee silenzioso e burbero crea un effetto profondamente empatico e spesso aspramente spiritoso. E il film è anche una galleria di performance affettive, Casey Affleck su tutti è misurato e incisivo nella sua interpretazione. Manchester by the Sea cattura la vita e il linguaggio della classe operaia del New England con sorprendente precisione. «E’ un film che rimarrà con la gente», come dice Damon.

Titolo: Manchester by the Sea (Id.)

Regia: Kenneth Lonergan

Sceneggiatura: Kenneth Lonergan

Fotografia: Jody Lee Lipes

Interpreti: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Ben O’Brien, Stephen Henderson, Mary Mallen, C.J. Wilson, Susan Pourfar, Robert Sella, Ruibo Qian, Gretchen Mol, Tom Kemp, Chloe Dixon, Ellie Teeves, Oscar Wahlberg, Kara Hayward

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 17′

