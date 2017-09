The Neon Demon di Nicholas Winding Refn

Koch Media, 8 Giugno 2016 – Disastroso

La sedicenne Jesse arriva a Los Angeles con l’idea di fare la modella. Fa subito amicizia con una truccatrice ma viene presa in antipatia da tre modelle professioniste. Un importante fotografo vede però in lei una superstar delle passarelle, cosa che non aiuta la sua popolarità con le colleghe…

«Sembra un video di Robert Palmer girato da Dario Argento». Così un giornalista statunitense ha definito Neon Demon durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2016. Non è un paragone totalmente campato per aria, anche se in origine doveva probabilmente essere un complimento: questo decimo film di Nicolas Winding Refn è infatti caratterizzato da una musica pressoché costante e da una ricerca dell’estetica che va oltre l’esagerazione. E nient’altro.

Uno dei film peggio accolti dalla stampa presente a Cannes insieme con Personal Shopper, Neon Demon riesce in realtà a essere interessante per qualche decina di minuti nonostante il ritmo incomprensibilmente lento con cui vengono recitati i dialoghi. Refn crea anche una sequenza assolutamente splendida nel momento in cui la protagonista assiste a un’installazione multimediale in una discoteca, ma è l’unico momento di valore in due ore di delirio.

La trama non va oltre le tre righe di inizio pagina, la costruzione dei personaggi è inesistente e la recitazione ancora peggio. Persino le musiche di Cliff Martinez, che a tratti suonano ispirate, sono spesso fastidiose, e non sempre per colpa del compositore newyorchese. E’ proprio l’idea registica alla base della pellicola ad essere fallata, perché non si può costruire un film che vuol essere narrativo pensando che basti unire labilmente tra loro tante sequenze visivamente ricercate. Certo Neon Demon è uno spettacolo fuori dall’ordinario cinematografico, anche per un Festival come quello di Cannes, ma il cinema è un’altra cosa.

Titolo: The Neon Demon (Id.)

Regia: Nicholas Winding Refn

Sceneggiatura: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham

Fotografia: Natasha Braier

Interpreti: Elle Fanning, Jena Malone, Abbey Lee, Bella Heathcote, Desmond Harrington, Karl Glusman, Christina Hendricks, Keanu Reeves, Jamie Clayton, Alessandro Nivola, Charles Baker, Taylor Marie Hill

Nazionalità: USA – Francia – Danimarca, 2016

Durata: 1h. 50′

Percorsi Tematici