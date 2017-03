"Oculus" di Mike Flanagan

M2 Pictures, 10 Aprile 2013 – Oscuro

Tim esce di prigione dopo 10 anni di detenzione. Ad attenderlo trova sua sorella Kaylie, unica superstite della propria famiglia distrutta da una follia omicida proprio 2 lustri prima. La ragazza è fortemente intenzionata a svelare i macabri misteri di quella notte misteriosa…

Nato come un cortometraggio, Oculus riscuote un così gran successo per l’estetica scarna e tetra che Mike Flanagan decide di svilupparne un vero e proprio film, cercando di mantenersi coerente con l’efficace teoria del “poco è meglio”. Quasi l’intera vicenda si sviluppa all’interno di una casa in campagna, dove era vissuta la famiglia in questione e alternando passato e presente veniamo catapultati in un horror oscuro che si concentra intorno a un antico ed enigmatico specchio. Il piccolo Tim è accusato della strage familiare, ma sua sorella vuole dimostrare a tutti l’innocenza del ragazzo, per questo si intestardisce a tornare nei luoghi dell’infanzia e ripercorrere quei momenti infernali, documentando tutto attraverso delle telecamere puntate direttamente su questo specchio recuperato.

La casa diventa un luogo claustrofobico, ancor più la stanza presa in esame, nella quale viene ambientato l’intero esperimento. Le pareti bianche, il suono delle sveglie che scandiscono il passaggio di tempo, Mac, tablet, cellulari tutti puntati su ciò che potrebbe accadere, come finestre sull’ignoto, a riflettersi direttamente in quel vetro incriminato e pericoloso. Il gioco di rimandi nel tempo, con i ragazzi adulti e tutto a un tratto piccoli e poi di nuovo grandi, crea quasi disorientamento all’inizio, ma poi ci si abitua nel vederli tutti e quattro complici di una stessa battaglia, ossia la sopravvivenza. Non importa in quale momento temporale si è proiettati, ma le presenze della madre e del padre appaiono illusorie e reali allo stesso tempo, presenti anche nel futuro che non appartiene a loro, pronti a perseguitare i figli nei loro incubi peggiori.

Il regista dimostra di essere un gran narratore che racconta personaggi veri, che catturano l’interesse, non si tratta dei classici stereotipi buttati lì nella sceneggiatura, per essere poi uccisi barbaramente all’occorrenza come accade nella stragrande maggioranza dei film horror. Anzi, sceglie uno specchio come protagonista assoluto e fa di questo oggetto feticcio l’unica vera anima oscura del mistero.

Titolo: Oculus – Il riflesso del male (Oculus)

Regia: Mike Flanagan

Sceneggiatura: Mike Flanagan, Jeff Howard

Fotografia: Michael Fimognari

Interpreti: Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff, Rory Cochrane, Annalise Basso, Garrett Ryan, James Lafferty, Miguel Sandoval, Kate Siegel, Scott Graham, Michael J. Fourticq, Katie Parker, Justin Gordon, Bob Gebert, Brett Luciana Murray

Nazionalità: USA, 2013

Durata: 1h. 05′

Percorsi Tematici