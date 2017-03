"Ore 11:14 - Destino fatale" di Greg Marcks

Alberto Cassani, 20 Luglio 2004: Intrigante Nexo, 20 Agosto 2004

Jack sta guidando, ubriaco. D’improvviso la sua auto urta qualcosa. Il corpo di un uomo. Il poliziotto che interviene sul posto lo arresta e cerca di farlo entrare in auto insieme agli altri due arrestati della serata. Ma Jack scappa, e con lui gli altri. A tutti e tre era caduto il mondo addosso esattamente alle 11:14…

A priori è difficile avere delle aspettative per questo piccolo film d’esordio, che ha chiuso l’edizione 2003 del Festival del Cinema Fantastico di Sitges. Invece, 11:14 è un thriller ottimamente studiato, che non si arrischia a volare troppo alto ma intrattiene e sa stupire. Scritto dallo stesso regista e interpretato da un cast di medio livello nonostante l’Oscar della Swank, Ore 11:14 – Destino fatale riesce ad avvolgere lo spettatore con un perfetto meccanismo a orologeria, e per quanto la storia raccontata sia a conti fatti esagerata mai ci si allontana emotivamente dai personaggi.

In nessun momento Greg Marcks dimostra di poter davvero essere un buon regista, ma il ventottenne del Massachusetts controlla con attenzione il materiale da lui stesso creato pensando esclusivamente al risultato globale, senza voler impressionare a vuoto lo spettatore come fanno invece molti suoi colleghi più navigati. A conti fatti uno dei film indipendenti meglio riusciti che sono capitati nelle nostre sale da qualche anno a questa parte.

Titolo: Ore 11:14 – Destino fatale (11:14)

Regia: Greg Marcks

Sceneggiatura: Greg Marcks

Fotografia: Shane Hulbut

Interpreti: Rachael Leigh Cook, Henry Thomas, Hilary Swank, Colin Hanks, Patrick Swayze, Ben Foster, Rick Gomez, Clark Gregg, Shawn Hatosy, Blake Heron, Barbara Hershey, Stephen Milton, Stark Sands, Jason Segel

Nazionalità: USA – Canada, 2003

Durata: 1h. 25′

Percorsi Tematici