"Quo vado?" di Gennaro Nunziante

Un impiegato provinciale con la fissa del posto fisso ad ogni costo, si ritrova dopo la riforma governativa per l’abolizione delle provincie dinnanzi a una tremenda scelta: rinunciare al posto fisso o essere trasferito. Ma quest’ultima possibilità si rivelerà tutt’altro che un secondo “paradiso”…

Checco Zalone torna in sala a ridosso del periodo dei cinepanettoni, con un film studiato ad arte per essere tanto politicamente corretto quanto campione d’incassi al botteghino. Laddove la moderna comicità italiana ha mostrato punte di alta “raffinatezza” con corpi da capogiro, battute volgari, espulsioni gassose e i soliti stereotipi da manuale Cencelli, in quella che sembra la sua opera più matura Zalone – sotto la regia del fidato Gennaro Nunziante – veste i panni dell’uomo italiano medio, nell’Italia mediocre che tanto ci piace beffeggiare.

C’è un villain, la dottoressa Sironi, che fa di tutto per fargli firmare le dimissioni; una donna, la bella Valeria (Eleonora Giovanardi), con cui mettere alla berlina l’inciviltà della nostra cultura; un mentore, Lino Banfi, silurato ai suoi tempi e ora gola profonda del “non firmare”… E poi c’è lui – Checco – un bambinone cresciuto, troppo sopra le righe per risultare credibile e in questa quarta opera troppo decontestualizzato per essere “uno di noi”. L’empatia in sala è possibile quando ci si immedesima nei ruoli, ma se le situazioni di Quo vado? possono appartenere, con opportuni ridimensionamenti, a scene di vita comune, il modo in cui vengono affrontate risulta fantascientifico.

Indubbiamente si ride, ma si riflette anche, poiché per quanto annacquata c’è una morale, e la voglia di voler affrontare tematiche attuali – come il lavoro o l’integrazione – ma anche il confronto stesso fra culture, mostrando come ogni verità possa essere tale se argomentata dal giusto punto di vista. L’happy-ending è scritto fin dalle prime battute ma rivela una sorpresa che conferma come nella vita ci possa essere, quando meno la si attenda, una sliding door.

Titolo: Quo vado?

Regia: Gennaro Nunziante

Sceneggiatura: Luca Medici, Gennaro Nunziante

Fotografia: Vittorio Omodei Zorini

Interpreti: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Azzurra Martino, Lino Banfi, Angela Napa, Fabio Casale, Adam Nour Marino, Massimiliano Montgomery

Nazionalità: Italia, 2015

Durata: 1h. 26′

