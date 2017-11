"Secret Window" di David Koepp

Columbia, 16 Aprile 2004 – Coraggioso

Tratto da un racconto di Stephen King contenuto nell’antologia Quattro dopo mezzanotte, è la storia di uno scrittore che non riesce più a scrivere dopo la separazione dalla moglie e che si vede accusato da uno sconosciuto di avergli rubato un racconto…

Mort Rainey è uno scrittore di successo che vive in una casa di campagna dopo la separazione dalla moglie fedifraga. E l’imminente divorzio ne mina la serenità, tanto da creargli il “blocco dello scrittore”. Ma l’aridità creativa non è nulla in confronto a quanto gli si presenta in casa un giorno: John Shooter è uno zoticone del sud mai visto prima che lo accusa di avergli rubato un racconto, e che ora reclama soddisfazione. L’unico modo per dimostrare di non aver commesso plagio è trovare una copia della rivista in cui quel suo vecchio racconto è stato pubblicato. Ma Shooter non è un uomo particolarmente calmo, e comincia subito a minacciare pesantemente Rainey…

Lo sceneggiatore David Koepp ha fatto un lavoro notevole, per questa sua nuova prova registica. Non è da tutti, infatti, rimaneggiare in maniera così decisa il materiale che sta all’origine di un film, quando questo materiale porta la firma di Stephen King. La cosa importante, comunque, è che Koepp ci ha messo del suo con intelligenza ed ironia, migliorando enormemente uno dei peggiori racconti del re dell’horror, anche se non riuscendo a costruire un film del tutto convincente.

«Il finale è la cosa più importante, in un racconto». E il problema di Finestra segreta, giardino segreto era proprio questo: King aveva ideato un buon intreccio e creato grande tensione, ma solo fino al momento della risoluzione della storia. Al momento di tirare le fila del discorso, come spesso gli capita, ha infatti completamente perso il ritmo e scelto una soluzione banale e mal raccontata. Koepp ha completamente riscritto il finale e fortemente manipolato gli eventi per adattare le atmosfere di King al mezzo cinematografico. Ma resta comunque molto della precisione narrativa di Stehen King, anche se forse su un piano diverso da quello originale.

Così come La metà oscura, anche Secret Window racconta delle difficoltà di uno scrittore. E certamente non è casuale la scelta di Timothy Hutton per il ruolo di Thad, che ha tra l’altro lo stesso nome del Beaumont da lui interpretato nel film di Romero. Ma al di là degli incubi immaginati da Stephen King, il film appartiene a Johnny Depp e John Turturro. E se Depp non si discosta poi molto dai personaggi nei cui panni l’abbiamo visto di recente, Turturro dà vita ad uno psicopatico lontanissimo dalle sue abitudini attoriali (e paga la cosa mettendo in mostra un fastidioso finto accento del Mississippi). Sono comunque loro due, tra una citazione dei Talking Heads e l’altra, che ci trasportano lungo una vicenda allucinante fino ad una conclusione un po’ pacchiana ma non deludente come quella originale. Da David Koepp, sceneggiatore di Cronisti d’assalto e regista di Effetto Blackout, era difficile aspettarsi di meglio.

Titolo: Secret Window (Id.)

Regia: David Koepp

Sceneggiatura: David Koepp

Fotografia: Fred Murphy

Interpreti: Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello, Timothy Hutton, Charles Dutton, Len Cariou, Joan Heney, John Dunn-Hill, Vlasta Vrana, Matt Holland, Gillian Ferrabee, Bronwen Mantel, Elizabeth Marleau, Kyle Allat

Nazionalità: USA, 2004

Durata: 1h. 36′

