Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn

La dottoressa sudafricana Wren Petersen è diventata direttrice di un’associazione medica impegnata in zone di guerra dopo la morte del padre. In Liberia incotra Miguel e se ne innamora, e solo grazie a lui capisce cosa vuole davvero fare della propria vita…

Facendosi prendere la mano dalla volontà di sensibilizzare lo spettatore come anche di dimostrare di essere un buon narratore cinematografico, Sean Penn porta in concorso al Festival di Cannes il suo film peggiore. Anzi: porta il film peggiore del concorso 2016. Il tuo ultimo sguardo è un film risibile sin dai titoli di testa, una sofferenza lunga due ore e un quarto tra immagini inutilmente estetizzanti, dialoghi ridicoli e una voce fuori campo insopportabile.

È indubbio l’interesse di Sean Penn verso la situazione in cui versa l’Africa in guerra, e forse proprio per questo non è riuscito ad avere il giusto distacco per capire cosa non stava funzionando. Ed evidentemente nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo. Nemmeno Charlize Theron, che per una volta recita col proprio accento ma è al servizio di un personaggio umiliante, da tanto è la summa dei peggiori stereotipi dei personaggi femminili al cinema.

Accolto da fischi e applausi ironici alla proiezione per la stampa internazionale presente sulla Croisette, Il tuo ultimo sguardo rivaleggia in bruttezza con l’orrendo Beyond Borders di Martin Campbell, con il quale condivide soggetto e tematica. In effetti sarebbe meglio pensarci con attenzione, la prossima volta che qualcuno si fa venire l’idea di raccontare un amore difficile ambientato nell’Africa in guerra.

Titolo: Il tuo ultimo sguardo (The Last Face)

Regia: Sean Penn

Sceneggiatura: Eric Digman

Fotografia: Barry Aykroyd

Interpreti: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jared Harris, Jean Reno, Sibongile Mlambo, Hopper Penn, Ebby Weyime, Bronwyn Reed, Irina Miccoli, Dominika Jablonska, Justin Miccoli, Oscar Best, Zubin Cooper, Christopher Stein

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 2h. 12′

