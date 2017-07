Una vita - Une vie di Stéphane Brizé

Academy Two, 1 Giugno 2017 – Inespressivo

Rampolla di una famiglia aristocratica nella Francia d’inizio 800, Jeanne si sposa con un giovane visconte di cui è perdutamente innamorata. Il matrimonio, però, si trasforma ben presto in un incubo: tra bugie e tradimenti, l’esistenza perfetta di Jeanne inizierà a distruggersi…

Ci sono film in costume che riescono a essere qualcosa di più che una fedele ricostruzione di una società e di un’epoca passata, e sanno trasmettere emozioni con la stessa forza di film ambientati in tempi odierni. Non è questo il caso di Une vie, ultimo lavoro di Stéphane Brizé che i selezionatori di Venezia73 hanno ritenuto degno di un posto tra i venti film presentati nella sezione ufficiale del festival 2016. Decisione tutto sommato incomprensibile, visto il modo in cui Brizé riesce a fare di Une vie un film spento, incapace di trasmettere la benché minima emozione; una pellicola che lascia la sensazione di trovarsi di fronte a un’accozzaglia di nature morte che si susseguono a ritmi lentissimi, impedendo allo spettatore di provare empatia per il dramma e i suoi protagonisti.

Brizé sceglie di raccontare le sofferenze di Jeanne (Judith Chemla) seguendo una struttura non lineare, frammentando il dramma con flashback della gioventù idilliaca di Jeanne e premonizioni dei suoi dolori futuri, cosa che disorienta lo spettatore e lo obbliga a interrogarsi sulla veridicità dei fatti. Ma non è la struttura narrativa che fa di Une vie un film mediocre: è il modo in cui il regista riduce il dramma di Jeanne a una collezione di cartoline tutte uguali, dove anche le scene più toccanti finiscono per essere semplicemente fastidiose. Un difetto dovuto anche alla scelta di non mostrare mai esplicitamente le ragioni che alimentano il dolore di Jeanne: i tradimenti del marito e la vita dissoluta del figlio vengono raccontati per mezzo di lettere o delle voci fuori campo, scelta che contribuisce ad alienare lo spettatore dal dramma.

Une vie aveva la pretesa di raccontare la vita della sua protagonista cercando di emozionare il pubblico portando in scena le terribili sofferenze che sia il marito sia il figlio le causeranno. Il risultato finale, però, è un ritratto inespressivo, a tratti eccessivamente lirico e forzato. Anziché commuovere, la vita di Jeanne rimane una storia muta, un lavoro tra i più deludenti della sezione ufficiale del Festival di quest’anno.

Titolo: Una vita – Une vie (Une vie)

Regia: Stéphane Brizé

Sceneggiatura: Stéphane Brizé, Florence Vignon

Fotografia: Antoine Héberlé

Interpreti: Judith Chemla, Jean-Pierre Daroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse, Olivier Perrier

Nazionalità: Francia – Belgio, 2016

Durata: 1h. 59′

