Warcraft: L'inizio di Duncan Jones

Universal, 1 Giugno 2016 – Passeggero

Guidata dallo stregone Gul’dan, l’Orda degli Orchi lascia il proprio mondo morente per invaderne uno nuovo, popolato dagli esseri umani. Gul’dan è detentore di una forza oscura e distruttrice che potrebbe compromette ogni cosa, e così lo scontro tra Orda e Alleanza umana è inevitabile…

Warcraft: L’Inizio si ispira alle vicende della celebre serie di videogiochi omonimi, provando a mantenerne lo stile visivo. Come molti altri film ispirati a videogiochi, però, il rischio maggiore per gli sceneggiatori era il dover rinunciare ai continui colpi di scena che fanno di un videogame un’esperienza emotivamente elettrizzante in favore di una maggiore linearità narrativa. Il lavoro di sceneggiatura è infatti narrativamente scorrevole e calibrata ma priva di carattere. A incidere negativamente sono i personaggi che non spiccano: i ruoli sono assegnati ma mai fino in fondo motivati, un esempio su tutti lo da Il Guardiano, figura senza carisma nonostante l’aura di mistero a stento cucitagli addosso dagli altri protagonisti. Anduin Lothar, poi, interpretato da Travis Fimmel, è drammaturgicamente inconsistente e la sua interpretazione sembra ridursi agli sguardi ammiccanti tipici dell’attore.

Un paragrafo a parte merita la parte introduttiva affidata agli orchi. Le prime immagini riescono a condurre lo spettatore nell’immaginario visivo creato per il film, presentandogli luoghi e personaggi che hanno reso celebre la saga videoludica e soprattutto ponendolo di fronte alla dimensione fantasy che, nel caso degli orchi, ha una resa organica maggiore sia per ambientazione sia per dinamiche narrative seppure la famiglia di Durotan, il protagonista orco, subisca un processo di “umanizzazione” piuttosto scontato. Gli umani invece sembrano esseri posticci, invasori più che invasi in un mondo talmente organico e ben congegnato graficamente da non riuscire a includerli totalmente, fino a farli apparire come delle figurine su un fondale ritagliato.

A Warcraft: L’inizio manca il respiro epico dell’azione ma, ancora prima di questo, manca una solida mitologia cui affidare gli eventi. Tutto si riduce all’incontro/scontro tra Orchi e Umani, tralasciando completamente tutte le altre razze e stirpi che popolano quel mondo e, cosa ben peggiore, togliendo allo spettatore ogni possibile riferimento a quanto possa essere vasto e variegato quel mondo. Il finale, però, lascia presagire una saga che, si spera, possa dare respiro alla mitologia soppressa. Nonostante la lunga gestazione di questo primo capitolo, annunciato nel 2006 con la regia di Sam Raimi per poi approdare negli anni a un nuovo cast e a una trama completamente rinnovati, la sensazione è quella di un’opera di passaggio creata più per dare un inizio a qualcosa di più grande che non per godere di un’autenticità propria.

Titolo: Warcraft: L’inizio (Warcraft)

Regia: Duncan Jones

Sceneggiatura: Duncan Jones, Charles Leavitt

Fotografia: Simon Duggan

Interpreti: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Robert Kazinsky, Clancy Brown, Daniel Wu, Ruth Negga, Anna Galvin, Callum Keith Rennie, Burkely Duffield, Ryan Robbins, Dean Redman

Nazionalità: USA – Cina, 2016

Durata: 2h. 03′

Percorsi Tematici