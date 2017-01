"40 anni vergine" di Judd Apatow

Uip, 13 Gennaio 2006 – Platonico

Andy Stitzer ha un lavoro sicuro in un negozio di elettronica e una notevole collezione di action figure, ma ha un “problema”: ha quarant’anni, ma è ancora vergine. Quando i suoi colleghi lo scoprono, decidono di provare di tutto per portarlo al fatidico obiettivo…

Una storia semplice, forse banale, ma di rara comicità. Sulla scia geniale-demenziale di Tutti pazzi per Mary (vagamente anche la mimica, la recitazione e la faccia da sfigato dell’attore protagonista ricordano quella di Stiller), condito da dialoghi taglienti e battute a raffica, intramezzato da non poche trovate tra il romantico ed il tragicomico, 40 anni vergine potrebbe dal titolo sembrare quel che non è. Lungi da qualsiasi volgarità gratuita, il film ruota sì tutto intorno al sesso, ma in maniera del tutto “costruttiva”, nell’intento di far schierare lo spettatore sempre più dalla parte di chi vive con preoccupazione ma con una certa dignità una situazione di “anormalità” in cui l’odierna società sessuomane lo ha relegato. Ed è così che Andy riesce magicamente a far sembrare tutti gli altri, ognuno con le proprie fissazioni, ancor più anormali di lui.

Pur non avendo dalla sua protagonisti illustri e grandi star di Hollywood, questa commedia tra il romantico ed il bizzarro sfrutta l’innegabile talento interpretativo di Steve Carell (famoso negli States per la conduzione di numerosi show televisivi) che in alcuni punti riesce a salvare giusto in tempo il tracollo delle vicende in dettagli (troppo) intimi qualche volta troppo eccessivi.

Tra le chicche un divertentissimo finale colorato e danzato accompagnato da Let the Sun Shine In (la mitica colonna sonora del musical Hair), del quale ogni riferimento al testo della canzone non sembra proprio essere casuale. Last but not least, una lode alle straordinarie scenografie (soprattutto agli arredamenti ed all’oggettistica degli interni) che hanno come punta di diamante una miriade di pezzi unici da collezione tra cui spicca ad esempio la riproduzione della testa della creatura anfibia verde protagonista de Il mostro della laguna nera di Jack Arnold. Per i nostalgici di vecchi fumetti, dei vecchi cartoon e delle pietre miliari dei film dell’orrore è davvero il non plus ultra.

Titolo: 40 anni vergine (The 40-Year-Old Virgin)

Regia: Judd Apatow

Sceneggiatura: Judd Apatow, Steve Carell

Fotografia: Jack N. Green

Interpreti: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks, Leslie Mann, Jane Lynch, Gerry Bednob, Shelley Malil, Kat Dennings, Jordy Masterson, Chelsea Smith, Jonah Hill, Erica Vittina Phillips

Nazionalità: USA, 2005

Durata: 1h. 56′

