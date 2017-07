Sognare è Vivere di Natalie Portman

Altre Storie, 8 Giugno 2017 – Eccessivo

La Seconda Guerra Mondiale è appena finita, e l’ONU dovrà presto decidere se creare un nuovo Stato per il popolo ebraico o proseguire il mandato britannico per la convivenza in Palestina. Il giovane Amos vede il mondo con occhi svegli ma ancora innocenti, e questo lo porta ad avere un rapporto molto stretto con sua madre…

Quando un Festival riceve la richiesta per inserire nel proprio programma il primo film da regista di un’attrice famosa in tutto il mondo, difficilmente può permettersi di rifiutare. Se però questo film si dimostra essere di qualità dubbie, allora il Festival lo assegnerà nella sezione meno prestigiosa, quella meno seguita dalla stampa e quindi quella i cui film hanno meno risalto. È ciò che è successo a questo Sognare e Vivere, esordio nel lungometraggio di Natalie Portman finito fuori concorso e programmato per la stampa di Cannes 2015 in contemporanea all’ultimo lavoro di Woody Allen.

Tratto dall’autobiografia di Amos Oz Una storia di amore e tenebra (Feltrinelli), Sognare è Vivere ha il difetto principale di non riuscire a trasmettere agli occhi stranieri l’importanza del momento storico che racconta né il calore della vicenda umana su cui si focalizza. Lascia certamente presagire buone cose dalla futura carriera della Portman dietro la macchina da presa, ma mette anche in luce quanto sia ancora acerba come regista e sceneggiatrice.

L’attrice israeliana non riesce a trovare la giusta misura nella gestione dei tempi e non riesce a controllare i suoi slanci poetici fatti di ralenti e controluce, ma costruisce comunque qualche momento visivamente interessante e più di un dialogo davvero valido. Nel suo insieme, però, l’elegante confezione potrebbe facilmente far pensare che lei fosse più concentrata sul modo migliore di fare bella figura invece che a realizzare il miglior film possibile.

Titolo: Sognare è Vivere (Sipur al ahava ve chosheche)

Regia: Natalie Portman

Sceneggiatura: Natalie Portman

Fotografia: Slawomir Idziak

Interpreti: Natalie Portman, Amir Tessler, Gilad Kahana, Makram Khouri, Shira Haas, Neta Riskin

Nazionalità: Israele, 2015

Durata: 1h. 38′

