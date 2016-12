Agnus Dei di Anne Fontaine

Good Films, 17 Novembre 2016 – Riguardoso

Polonia, 1945. Mathilde è una giovane dottoressa che lavora per la Croce Rossa francese negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Quando una suora si rivolge a lei in cerca di aiuto, Mathilde scopre in un convento diverse suore rimaste incinte in seguito alle brutalità dei soldati sovietici che hanno occupato il Paese…

Prendendo spunto da una poco nota vicenda realmente accaduta verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e appiccicandoci il finale di un altro avvenimento storico, Anne Fontaine realizza un film non facile ma nemmeno sgradevole. Il tema affrontato poteva infatti facilmente portare a una pellicola fastidiosa o persino morbosa, invece Agnus Dei è un’opera intensa e ben dosata, che riflette e fa riflettere.

Agnus Dei si concentra non tanto sulle atrocità della guerra (o meglio: dei soldati) quanto sulla situazione in cui le suore si ritrovano: incapaci di conciliare la loro Fede con il fatto di essere incinte, sono indecise se affidarsi all’assistenza di una dottoressa straniera e atea o abbandonarsi ciecamente a Dio. E proprio il distacco “filosofico” (ma non emotivo) che il personaggio di Mathilde ha nei confronti delle suore permette agli spettatori di comprende pienamente i dubbi e le paure che le attanagliano

La 26enne Lou De Laâge – in Italia già vista un paio d’anni fa in L’attesa – è convincente in un ruolo che è praticamente quello di guida per il pubblico. Non è per merito suo che le scene più forti ed emozionanti funzionano come dovrebbero, bensì dell’elegante confezione guidata dalla regista e dell’intensa sceneggiatura di Karine e Vial, che nonostante un paio di elementi che nulla aggiungono al film (su tutte la storia sentimentale col collega) ha una lucidità e un’efficacia che in questo tipo di film spesso mancano. Agnus Dei, invece, è un film da non perdere.

Titolo: Agnus Dei (Les Innocentes)

Regia: Anne Fontaine

Sceneggiatura: Sabrina B. Karine, Alice Vial

Fotografia: Caroline Champetier

Interpreti: Lou De Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Joanna Kulig, Eliza Rycembel, Katarzyna Dabrowska, Helena Sujecka, Dorota Juduj, Klara Bielawka, Mira Maludzinska, Elso, Thomas Coumas, Leon Natan-Paszek, Joanna Fertacz

Nazionalità: Francia – Polonia, 2015

Durata: 1h. 55′

