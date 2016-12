"Ant-Man" di Peyton Reed

Walt Disney, 13 Agosto 2015 – Frivolo

Scott Lang è appena uscito di prigione e non riuscendo a trovare un lavoro si vede costretto a riprendere a svaligiare case. In quella del dottor Hank Pym trova però solo una strana tuta da motociclista che è in realtà in grado di ridurre drasticamente l’altezza di chi la indossa. Ed è stato proprio Pym a scegliere Scott come suo erede…

La composizione dell’universo cine-televisivo Marvel continua a tutta velocità, e continua a dare ampio spazio a personaggi noti solo ed esclusivamente a chi legge fumetti, cioè a una minuscola fetta del pubblico cinematografico. Personaggi magari anche storici come Ant-Man – tra i fondatori dei Vendicatori disegnati nel lontano 1963 – ma non certo sulla cresta dell’onda, o il cui concetto di base sembra fatto apposta per non farsi prendere sul serio dagli spettatori. E non prendersi sul serio è proprio quello che è stato fatto fin dall’inizio: un film dopo l’altro, la Marvel ci ha proposto tante pellicole d’azione ricche di umorismo e cialtroneria, quasi mai realmente drammatiche e quasi sempre interpretate da volti noti al pubblico giovanile. Ant-Man non fa eccezione. Anzi.

All’interno della struttura produttiva Marvel – dove, come in pubblicità, le decisioni vere le prendono i produttori e i registi sono poco più che meri esecutori – anche un Peyton Reed qualunque (che ha sostituito Edgar Wright, allontanato prima delle riprese per “divergenze creative”) riesce a non far danni e confezionare una pellicola divertente, con personaggi ben riusciti e attori ben scelti, e un intreccio che, per quanto banale, adatta bene il fumetto alle necessità del grande schermo. Si tratta però di un film che viene inserito in maniera troppo rozza nell’universo cinematico di cui fa parte e che non offre nulla più che un moderato intrattenimento, per quanto quest’ultima cosa riesca a farla meglio di altre pellicole prodotte dalla Casa delle Idee. L’esordio sotto le attese ai botteghini statunitensi dà però l’idea che i supereroi poco noti abbiano bisogno di qualcosa di più, per convincere davvero il grande pubblico ad andare al cinema. E sicuramente alla Marvel hanno preso nota.

Titolo: Ant-Man (Id.)

Regia: Peyton Reed

Sceneggiatura: Edgar Wright, Joe Cornish, Adam McKay, Paul Rudd

Fotografia: Russell Carpenter

Interpreti: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Anthony Mackie, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Michael Peña, David Dastmalchian, T.I., Hayley Atwell, Wood Harris, John Slattery

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 57′