Warner, 12Agosto 2015 – Pessimo

Rusty Griswold si mette a bordo di una Tartan Prancer color turchese a noleggio insieme a moglie e figli per raggiungere il parco divertimenti di Walley World. Il viaggio da Chicago a Los Angeles è lungo e ricco di disavventure, ma gli imprevisti daranno modo ai Griswold di appianare alcuni dei loro problemi familiari…

Non deve sorprendere che Hollywood provi a rinnovare una serie di buon successo come quella di Vacation, che in trent’anni e quattro film ha portato nelle casse di produttori e distributori più di 200 milioni di dollari nei soli Stati Uniti. Il problema è che per farlo si è affidata ad autori e attori di bassissimo profilo rispetto al prototipo. Due registi esordienti che come sceneggiatori sono ricordati solo per Come ammazzare il capo e un protagonista che al cinema si è fatto notare solamente nella saga di Una notte da leoni. Per loro, camminare nelle scarpe di John Hughes, Harold Ramis e Chevy Chase non è semplicissimo.

Al di là del diverso curriculum, però, dove realmente questo nuovo film fallisce – e fallisce miseramente – è nel tipo di comicità che propone. Fin dai primi momenti, Come ti rovino le vacanze gioca ben oltre il limite della volgarità e del cattivo gusto, e ben di rado riesce a far ridere come vorrebbe. Anzi, si può dire che l’unica gag davvero riuscita sia quella dei titoli di testa, poi puntualmente ripresa e svilita in quelli di coda. In mezzo, tante scene telefonate e per nulla divertenti, che nel loro insieme non meriterebbero neanche l’onore di una sala cinematografica. E di certo il fatto che Daley e Goldstein stiano lavorando allo script del nuovo film di Spider-Man non fa stare molto tranquilli…

Titolo: Come ti rovino le vacanze (Vacation)

Regia: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

Sceneggiatura: Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley

Fotografia: Barry Peterson

Interpreti: Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Chris Hemsworth, Leslie Mann, Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Charlie Day, Catherine Missal, Ron Livingston, Norman Reedus, Regina Hall, Keegan-Michael Key, Emyri Crutchfield

Nazionalità: USA, 2015

Durata: 1h. 36′