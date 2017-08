Diario Veneziano 2017

30 Agosto-9 Settembre 2017

Dopo i successi raccolti nel 2016, torna anche quest’anno l’attesissimo Diario veneziano della redazione di CineFile. Ogni giorno, aneddoti curiosi e informazioni false e tendenziose su tutto quanto di inutile accade al Lido nei dieci giorni che sconvolgono il mondo della critica cinematografica.

30 Agosto

Le luci si sono accese. Non ancora nel palazzo del cinema, ma nelle sale degli addetti stampa. Alle 19:00 la consueta parata di stelle darà il via alla 74ª edizione del Festival più antico (e più bello) del mondo. Noi di CineFile siamo già sul posto, pronti a raccontarvi con il nostro solito inconfondibile stile, questa nuova edizione, che, almeno sulla carta, si prospetta di tutto rispetto.

Per uno scherzo non troppo crudele di un destino nemmeno troppo avverso, quest’anno siamo orfani del nostro Vate e Mentore, Lord Casco Nero. “Quando il gatto non c’è, i topi ballano”, recita un vecchio adagio. Di conseguenza, ci abbandoneremo senza remore ai più turpi atteggiamenti, ci sbracheremo sulle nuove panchine del Lido, faremo il bagno (non nudi, perché il rispetto per gli altri viene prima di tutto) nella nuova fontana del Casinò, correremo dietro ad ogni sottana e ad ogni paio di pantaloni e incidentalmente, se capita, andremo anche al cinema e vi renderemo conto di quello che abbiamo visto, annebbiati però dai fumi dell’alcol che copioso scorrerà nelle nostre vene.

Poi, Lui arriverà. Luminoso come un Sole, solcherà le acque della laguna quasi volando sopra di esse mentre stormi di gabbiani annunceranno il Suo arrivo e disegneranno figure nel cielo terso. Egli castigherà chi dev’essere castigato e premierà i meritevoli, nella sua infinita giustizia. Per tre giorni e mezzo penderemo dalle Sue labbra, mentre prenderà decisioni giuste e irrevocabili e faremo a gara per avere un minuto d’udienza nel Suo Tempio, il PalaDirettore. La Sua figura dominerà la Mostra e lascerà la Sua impronta, incutendo il timore e il rispetto che gli sono dovuti.

Quando, tra alti lai, dovrà ripartire, tutti, raccolti attorno a Lui, piangeremo amare lacrime e innalzeremo canti (non troppi, non vorremmo che poi i gabbiani di cui sopra ci scagazzassero in testa: sono uccelli grandi e le loro merde lo sono di conseguenza) acciocché Egli possa fare un viaggio di ritorno alla sua dimora sicuro e piacevole. Sentiremo la mancanza della Sua autorevolissima e stimatissima figura nel momento stesso in cui il Suo etereo corpo circondato di luce lascerà il lido del Lido.

E torneremo a sbracarci come e più di prima.