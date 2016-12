Doctor Strange di Scott Derrickson

Walt Disney, 26 Ottobre 2016 – Spettacolare

Ottimo neurochirurgo dall’ego smisurato, il dottor Steven Strange resta vittima di un incidente stradale che gli recide i nervi di entrambe le mani. Disperato per l’impossibilità di tornare a operare, parte per il Nepal alla ricerca di una cura. Quello che troverà, invece, sarà una dimensione mistica ben oltre la sua immaginazione…

Introdotto dalla nuova – orrenda – sigla dei Marvel Studios, Doctor Strange è forse il film Marvel più compiutamente cinematografico visto finora. E’ anche uno dei pochi che prova a staccarsi dalla piattezza produttiva dei film realizzati dalla Casa delle Idee, perché mette in scena una storia più complessa e a suo modo violenta nonostante sia costellata di personaggi monodimensionali e battutine che suonano spesso fuori luogo.

Ben interpretato da Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton (che pagano però delle voci italiane totalmente inadatte rispetto alle loro originali), Doctor Strange lascia a bocca aperta nel primo viaggio attraverso il multiverso e poi durante una battaglia con il tempo che scorre all’indietro, ma si rifà troppo da vicino ad effetti speciali e coreografie già visti in Inception e Matrix. L’effetto non è aiutato dalle brutte musiche di Michael Giacchino, che non riesce a sostenere degnamente né le scene drammatiche né quelle d’azione.

Doctor Strange piacerà sicuramente ai fan, non solo del personaggio ma anche dei fumetti Marvel in generale, e sicuramente colpirà gli adolescenti che stanno seguendo con passione l’evoluzione dell’universo cinematografico Marvel. E’ certamente un film di valore, forse persino uno dei migliori prodotti fin qui dalla Casa delle Idee, ma è uno dei tanti cinefumetti di cui tra qualche decina d’anni ci si ricorderà a malapena, non fosse per i sequel e la presenza del personaggio nei futuri film Marvel. Dopo otto anni di lavoro, non sarebbe ora che la Marvel provasse a scostarsi decisamente dal filone che ha fin qui seguito con lo stampino?

Titolo: Doctor Strange (Id.)

Regia: Scott Derrickson

Sceneggiatura: Jon Spaihts, Scott Derrickson, C. Robert Cargill

Fotografia: Ben Davis

Interpreti: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Zara Phythian, Alaa Safi, Katrina Durden, Topo Wresniwiro

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 55′

