"Drive" di Nicolas Winding Refn

Ci sono 100.000 strade, nella città di Los Angeles. Lui le percorre guidando a pagamento, facendo l’autista per i piccoli criminali, in attesa di poter esordire nelle gare di stock car. Ma quando l’auto da corsa te la paga un boss mafioso, l’imprevisto è dietro l’angolo…

Basta la prima scena – la prima fuga – per capire che, nonostante le premesse, siamo in un universo cinematografico completamente diverso da quello di Transporter e simili. Il nostro autista non è Frank Martin né Brian O’Conner. Semmai è un Clint Eastwood dell’era moderna, che vorrebbe andare per la sua strada avendo a che fare con gli altri il meno possibile, tenendo il profilo basso più per carattere che per necessità. Il suo cavallo metallico va sempre al trotto, quasi mai al galoppo; lui parla sempre a mezza voce, che stia facendo una dichiarazione d’amore o una minaccia di morte; spara solo se strettamente necessario ma è sempre lui a rimanere in piedi quando il fumo delle pistole si dirada. Eppure, così come Joe arriva a cavallo di un mulo nel paesino sbagliato, così lui arriva a bordo di una Ford Mustang sul luogo della rapina sbagliata…

Tratto dall’omonimo romanzo di James Sallis (Giano Editore), Drive è il risultato del quasi perfetto incrocio tra i tanti elementi che compongono un film. Forse non è una pellicola che carica il testosterone degli spettatori come ci si potrebbe immaginare, ma è di certo un film capace di interessare e far trattenere il fiato. Pur prendendo a ogni svincolo la strada più ovvia, la sceneggiatura riesce a creare tensione nei momenti più impensati, senza aver bisogno di ricorrere alla violenza ma lavorando sui personaggi e sul modo in cui interagiscono tra loro, come d’altra parte Hossein Amini aveva saputo fare già altre volte in passato. A questi personaggi danno splendidamente vita i bravi Ryan Gosling e Carey Mulligan (più un ottimo Albert Brooks), che forse abbondano in rigidità facciale nelle scene prive di dialogo ma lo fanno ben sapendo che sarebbero stati regia e montaggio a dare alla loro interpretazione il giusto significato.

Il regista danese Nicolas Winding Refn di certo non merita l’aura cult di cui è circondato in Italia, ma qui dimostra pienamente tutte le sue capacità (tanto da essere premiato come miglior regista a Cannes 2011) come anche i suoi difetti, confermandosi un regista capace ma non ancora totalmente maturo. Pur sfruttando nella sua ricerca del lirismo alcune soluzioni abusate e insistendo in maniera esagerata sui ralenti, che però si sposano benissimo con le musiche di Cliff Martinez, gestisce comunque benissimo il materiale a sua disposizione e capisce quando (e quanto) virare sul sanguinolento. Il suo stile è come al solito pomposo e a tratti persino faticoso, ma lavorando su una sceneggiatura solida e tesa al punto giusto riesce a creare un film certamente buono – a tratti anche memorabile – a cui manca poco per essere davvero grande. E se il valore del film è in gran parte merito suo, quel poco che manca è tutta colpa sua.

