"Escape Plan" di Mikael Håfström

01 Distribution, 17 Ottobre 2013 – Raffazzonato

Ray Breslin è un professionista dell’evasione: per anni si è fatto rinchiudere in diversi penitenziari per metterne alla prova la sicurezza. Con l’ultimo incarico, però, Ray viene tratto in inganno, e può sperare di riconquistare la libertà solo con l’aiuto del misterioso Rottmayer…

Quando un progetto nasce male, c’è poco da fare per correggerne il tiro, e questo è il caso di Escape Plan. Dopo aver cambiato tre registi e altrettanti attori protagonisti (Bruce Willis, lo stesso Schwarzenegger, poi rientrato come coprotagonista, e infine Stallone), il progetto ha finalmente visto la luce sotto la direzione del mediocre Mikael Håfström, che nemmeno stavolta sembra riuscire a infilare un’idea decente di regia che sia una. Vero è che la banalità del soggetto non lo aiuta ma, complice anche la presenza dei due attempati protagonisti, l’impressione è quella di trovarsi di fronte a un film realizzato fuori tempo massimo.

L’inizio non promette neanche malissimo, con una prima evasione presentata in due tempi che sembra strizzare l’occhio a una narrazione contemporanea, ma da lì in poi la storia si divide nettamente in due e le cose prendono una brutta piega. La parte in carcere è più che altro teatro di una vecchia messa in scena per due leoni del genere, in un tripudio di battutacce (spesso fiacche) e strizzatine d’occhio che in senso negativo si piazza appena un livello sotto i due episodi de I mercenari.

L’aspetto positivo della cosa è che Stallone e Schwarzenegger riescono a portarsi abbastanza bene il film sulle spalle, contribuendo a dare un tono più deciso a una storia che altrimenti mancherebbe di ritmo e stimoli interessanti. Il vero problema è la parte ambientata al di fuori della “Tomba”: anche volendo sorvolare sulla piattezza totale dei personaggi, spesso la logica del racconto si fa desiderare (il piano diabolico degli antagonisti) e la confezione tecnica si dimostra di un livello davvero imbarazzante, con una fotografia e un montaggio inguardabili.

Il cast di contorno dimostra solo di essere stato seguito poco e male dal regista, e se ci si può aspettare che James Caviezel e 50 Cent siano degli autentici cani, dispiace vedere sprecati Vincent D’Onofrio e Sam Neill. Questa è solo l’ultima conferma del fatto che i principali motivi d’interesse che Escape Plan può offrire sono essenzialmente extra-testuali, ovvero vedere nuovamente insieme sullo schermo due pilastri del cinema d’azione più ignorante di qualche anno fa. Il film soddisferà probabilmente i fan non troppo smaliziati della coppia, ma non offre di certo un intrattenimento memorabile.

Titolo: Escape Plan – Fuga dall’Inferno (Escape Plan)

Regia: Mikael Håfström

Sceneggiatura: Miles Chapman, Arnell Jesko

Fotografia: Brendan Galvin

Interpreti: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Faran Tahir, Amy Ryan, Sam NeillVincent D’Onofrio, Vinnie Jones, Matt Gerald, Curtis “50 cent” Jackson, Caitriona Balfe, David Joseph Martinez, Alec Rayme, Christian Stokes, Graham Beckell

Nazionalità: USA, 2013

Durata: 1h. 45′

Percorsi Tematici