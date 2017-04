Ghost in the Shell di Rupert Sanders

Universal, 30 Marzo 2017 – Insopportabile

Vittima di un terribile incidente, il Maggiore è il primo essere umano a vivere in un corpo completamente cibernetico. Messa a capo di una squadra speciale antiterrorismo, il Maggiore si trova a fronteggiare qualcuno in grado di controllare la mente delle persone, mentre è proprio la sua mente a giocarle brutti scherzi…

Realizzare una versione live action del celebre fumetto di Masamune Shirow, già portato sul grande schermo in versione animata da Mamoru Oshii, era un’impresa improba per chiunque. Lo è ancor di più per un regista dal pedigree contestabile come Rupert Sanders (Biancaneve e il Cacciatore). E infatti, il risultato è tutt’altro che riuscito. Anzi: Ghost in the Shell infastidirà molto i fan di Shirow, come anche gli appassionati di fantascienza della prima ora.

Il film di Sanders potrebbe comunque piacere al pubblico di massa, prevalentemente adolescenziale, che ha dimostrato in più di un’occasione di avere memoria corta e gusti poco raffinati. Perché i problemi essenziali di Ghost in the Shell sono appunto cose cui il giovane spettatore medio presta pochissima attenzione: sceneggiatura scontata e mal calibrata, temi triti e ritriti, regia banale, musica per nulla ispirata. Dalla sua ha invece degli ottimi effetti speciali, delle scenografie (create al computer) davvero notevoli e un paio di scene d’azione da togliere il fiato.

In effetti questa versione di Ghost in the Shell parte come meglio non potrebbe, lasciando lo spettatore a bocca aperta per più di un motivo e trovando modo di presentare i personaggi in modo accattivante. Ma alla prima sequenza action ne seguono altre molto meno convincenti, fino al momento in cui l’azione lascia totalmente il posto alle parole. E allora il film si “siede”, si ammoscia fino a diventare insopportabile, fino a sommergere lo spettatore con discorsi vecchi di trent’anni, presentati senza soluzione di continuità.

Prodotto da Dreamworks e Paramount con capitali anche cinesi, Ghost in the Shell è stato bersaglio dei ridicoli attacchi dei fan del fumetto, scandalizzati dalla scelta di Scarlett Johansson per un ruolo che in origine è ovviamente giapponese. In realtà, la scelta di un cast di varia estrazione geografica aggiunge molto all’ambientazione – visto che carica l’aspetto cosmopolita della società futuristica messa qui in scena – e risulta perfettamente logico trattandosi di involucri cibernetici. Ma soprattutto, un film così debole merita sì biasimo, ma per tutt’altri motivi, che certo non mancano.

Titolo: Ghost in the Shell (Id.)

Regia: Rupert Sanders

Sceneggiatura: Jamie Moss, William Wheeler

Fotografia: Jess Hall

Interpreti: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Peter Ferdinando, Anamaria Marinca, Daniel Henshall, Mana Hira Davis, Erroll Anderson

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 1h. 47′

