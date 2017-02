"Biancaneve e il Cacciatore" di Rupert Sanders

Universal, 11 Luglio 2012 – Insignificante

Re Magnus, a seguito della morte di sua moglie, si sposa con la bellissima Ravenna che lo uccide per impossessarsi del regno. Biancaneve, figlia del Re, viene imprigionata dalla matrigna ossessionata dal desiderio di essere la più bella del reame…

A pochi mesi dall’uscita del Biancaneve di Tarsem Singh, riadattamento patinato e “gioioso” che annoverava nel cast Julia Roberts, ecco che un’altra versione della celeberrima fiaba dei fratelli Grimm arriva sul grande schermo firmata da Rupert Sanders. I toni sono decisamente cambiati: il castello e il reame sono tetri e dark, la protagonista di Biancaneve e il Cacciatore è un’abile guerriera senza paure e la strega cattiva è spietata oltre ogni immaginazione.

Gli sceneggiatori Evan Daugherty, John Lee Hancock (Un mondo perfetto) e Hossein Amini (Drive) hanno cercato di costruire una versione insanguinata che fosse al passo con tutti gli elementi del cinema epico-fantasy dei nostri anni. E’ probabile che sia stato proprio questo desiderio di includere troppe cose in un solo film a causare il fallimento dell’operazione. Anche non volendo soffermarsi sul fatto che ogni aspetto simbolico della fiaba originale – ogni elemento metaforico – è stato completamente ignorato e quindi azzerato, riducendo tutta la storia a una sequenza infinita di stereotipi, il film fa acqua anche da tutte le altre parti.

Riuscire ad annoiare (le oltre 2 ore di film si sentono tutte) avendo a disposizione magia, eserciti, storia d’amore, crudeltà e altro ancora, è una cosa non facile ma perfettamente riuscita in questo caso. Vengono presentate mille cose allo spettatore: foreste spettrali, giardini dell’Eden, troll, cervi divini, fate, villaggi segreti, eppure tutto è lasciato in superficie, nulla è approfondito ma solo messo lì per poter esibire strabilianti effetti speciali. L’opera di Rupert Sanders (direttore di spot pubblicitari all’esordio cinematografico) dimostra una certa abilità nel valorizzare l’aspetto visivo ma manca completamente di una storia che sappia collegare tutti gli elementi tirati in ballo. Degna di particolare nota è anche la fotografia che, insieme a tutto il reparto tecnico, abusa enormemente del contrasto tra luoghi del Bene (di mille e più colori luminosissimi) e luoghi del Male (un interminabile grigio), rendendo ogni luogo e l’opera nel suo complesso eccessivamente plastica e in contrasto con l’aspetto realistico che fa da base alle vicende della protagonista.

Il cast non migliora di molto la situazione: Kristen Stewart (Twilight) è totalmente inespressive e la sua Biancaneve (che certo non aveva uno spessore emotivo travolgente) non riesce a trasmettere nulla; il premio Oscar Charlize Theron cerca di dare un carattere alla regina Ravenna e, anche se spesso finisce evidentemente sopra le righe, il suo è il personaggio più riuscito.

Biancaneve e il cacciatore è un film che non aggiunge assolutamente nulla all’immaginario comune della fiaba dei fratelli Grimm e che non riesce a coglierne o valorizzarne nessun aspetto. L’ennesima dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che gli effetti speciali, da soli, non potranno mai rendere decente un film.

Titolo: Biancaneve e il Cacciatore (Snow White and the Huntsman)

Regia: Rupert Sanders

Sceneggiatura: Evan Daugherty, John Lee Hancock, Hossein Amini

Fotografia: Greig Fraser

Interpreti: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane, Bob Hoskins, Ray Winstone, Nick Frost, Sam Spruell, Eddie Marsan

Nazionalità: USA, 2012

Durata: 2h. 07′