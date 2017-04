Guardiani della Galassia vol. 2 di James Gunn

Walt Disney, 25 Aprile 2017 – Cialtrone

Dopo aver protetto una serie di preziosi artefatti alieni, i Guardiani della Galassia si trovano a fuggire dallo stesso popolo che hanno appena aiutato. In loro soccorso arriva però un uomo che dice di essere il padre di Peter Quill, accompagnandoli su un pianeta disabitato chiamato Ego…

Atteso seguito del clamoroso e abbastanza imprevedibile successo del 2014 (770 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, senza star e con personaggi sconosciuti), Guardiani della Galassia vol. 2 ripropone più in grande ciò che ha reso il primo film un cult, e per questo sarà amato ancor di più dai tanti che hanno apprezzato il primo capitolo. All’interno dell’ormai vasto Universo Cinematografico della Marvel, è però un film totalmente inutile, praticamente una sequenza di raccordo di due ore e un quarto che porta a una singola scena significativa, all’inizio dei titoli di coda, studiata apposta per i lettori di comics.

Ma il problema di Guardiani della Galassia vol. 2 non è questo, non è la sua insignificanza nel grande disegno cinematografico della Casa delle Idee (che anzi, di suo potrebbe anche essere un pregio, ma non nel seguito del film che ha messo in modo una trama epocale). La realtà è che il film gioca sempre su una comicità decisamente puerile, con la maggior parte delle gag che si rivela piatta e poche battute realmente divertenti. In più, l’intreccio è labilissimo e per niente appassionante, i personaggi secondari appena abbozzati e poco interessanti, e il cattivo della situazione è troppo ridicolo per farci preoccupare.

Guardiani della Galassia vol. 2 scorre via sì rapido, ma noioso. Soprattutto nella seconda metà, in pratica tutta dedicata allo scontro tra buoni e cattivi. Ma l’interesse per le sorti di questa battaglia possono averlo solo gli spettatori che sono riusciti ad affezionarsi ai personaggi; personaggi stereotipati e legati da rapporti poco delineati. Ma forse, la cosa che dà più fastidio è il modo in cui il James Gunn sceneggiatore sottovaluta il proprio pubblico, continuando a rimarcare l’ovvio come stesse parlando a una banda di idioti, e dando come cuore emotivo della pellicola la stessa morale degli ultimi Fast & Furious. E non a caso, piacerà allo stesso tipo di pubblico.

Titolo: Guardiani della Galassia vol. 2 (Guardians of the Galaxy vol. 2)

Regia: James Gunn

Sceneggiatura: James Gunn

Fotografia: Henry Braham

Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h. 17′