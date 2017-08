"Il Libro della Giungla" di Jon Favreau

Walt Disney, 14 Aprile 2016 – Freddo

Mowgli è un cucciolo d’uomo allevato dai lupi. Ma l’uomo adulto è un pericolo per gli animali e per la giungla, così la tigre Shere Khan è pronta a combattere per far sì che Mowgli venga scacciato. Il cucciolo comincerà così un viaggio in compagnia della pantera Bagheera e poi dell’orso Baloo per raggiungere il villaggio degli uomini…

Domanda più che lecita dopo la visione di questo live action per famiglie targato Disney: se ne sentiva la necessità? Stavolta la risposta è davvero difficile: in fin dei conti Il Libro della Giungla è il remake di un buon cartone animato – non di certo di uno dei capolavori della Disney – visto in ottica che nulla toglie e nulla aggiunge alla fonte cinematografica originaria. Certo, forse una spolverata o una rilettura al testo originale di Rudyard Kipling non avrebbe fatto male né al regista né agli sceneggiatori, ma i gusti (e le scelte produttive) sono altri.

Naturalmente la trama, abbastanza risaputa, era già stata abbastanza semplificata nel film del 1967 – ultimo prodotto personalmente da Walt Disney e diretto da Wolfgang Reitherman – e poco o nulla rimaneva di quel complesso ideologico e politico del romanzo originario, in cui la natura, l’imperialismo e la nuova filosofia umana hanno un peso ben diverso rispetto a un racconto per ragazzi. Per non disilludere le attese il regista John Favreau si concentra nella rielaborazione di quello che di cinematografico già esiste, non badando a entrare più nel profondo come invece aveva fatto Kenneth Branagh con la sua deliziosa e pacchiana Cenerentola, dove si avvertiva l’eco gotico e un po’ scespiriano della storia.

Con Il Libro della Giungla ci troviamo di fronte a un onesto quanto visivamente strabiliante utilizzo della computer graphic, dove l’unico umano è l’esordiente Neel Sethi. Tutto è ricreato con perizia e con un pizzico di freddezza in maniera artificiale. Tanto di cappello a tutti quelli che hanno reso possibile un lavoro del genere, perché raramente si era vista una tale fluidità nell’animazione di animali e una bellezza dell’ambientazione davvero mozzafiato.

Il problema che colpisce il film, comunque di buona fattura, è forse quello di essere un tantino freddo nella sceneggiatura, pur non mancando di ritmo e di trovate originali. Una menzione particolare va però fatta al compositore John Debney per la bella rielaborazione in chiave moderna della celebre colonna sonora di Richard M. Sherman: le musiche trascinanti sono senza dubbio uno dei punti di forza della pellicola, che accontenterà certamente tutta la famiglia ma che, col senno di poi, non lascerà traccia.

Titolo: Il Libro della Giungla (The Jungle Book)

Regia: Jon Favreau

Sceneggiatura: Justin Marks

Fotografia: Bill Pope

Interpreti e doppiatori: Neel Sethi, Toni Servillo, Violante Placido, Neri Marcorè, Giovanna Mezzogiorno, Giancarlo Magalli, Alessandro Rossi

Nazionalità: USA, 2016

Durata: 1h. 45′

Percorsi Tematici