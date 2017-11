"It Follows" di David Robert Mitchell

Koch Media, 6 Luglio 2016 – Ipnotico

«Questa cosa… ti seguirà. Qualcuno l’ha passata a me, e io l’ho passata a te. Potrebbe assomigliare a qualcuno che conosci, o ad uno sconosciuto in mezzo alla folla. Qualunque cosa, pur di arrivarti vicino. Potrebbe essere chiunque, ma ne esiste solo uno. E’ molto lento, ma non è stupido…»

Opera seconda di un regista che la critica aveva già apprezzato all’esordio, It Follows è uno degli horror più efficaci e stimolanti degli ultimi anni. Pensato e costruito come i classici del genere degli anni 70 e 80, mette la regia lenta e avvolgente del primo John Carpenter al servizio di un intreccio che piacerebbe a David Cronenberg e dà all'”it” del titolo l’andatura claudicante degli zombi di George Romero.

Non sono solo l’attenzione e la perizia tecnica di Mitchell, a colpire, ma anche la particolarità del mondo che il regista del Michigan ha costruito. Un mondo di provincia ma non troppo, in cui le televisioni a tubo catodico coesistono con i lettori di e-book ma non con i telefoni cellulari, e in cui gli adulti praticamente non esistono. Quest’ultima cosa, e soprattutto la maledizione che si trasmette come una malattia venerea, sembra fatta apposta per far scatenare i critici più appassionati, che ci vorranno sicuramente leggere tante cose cui il regista ha però detto di non aver pensato.

Costato due lire ma capace di un buon incasso in patria, It Follows non si affida quasi mai a effetti truculenti o a momenti di puro spavento, preferendo far scorrere un brivido lungo la schiena dello spettatore invece di farlo saltare sulla poltrona. Certo alcuni momenti sono estremamente prevedibili, ma il senso di inquietudine e paranoia che travolge i protagonisti è palpabile, e grazie al lucido stile di regia anche il pubblico si trova in fretta a prestare attenzione alle figure sullo sfondo. Una sorpresa notevolissima, che meriterebbe di avere successo anche nei cinema italiani.

Titolo: It Follows (Id.)

Regia: David Robert Mitchell

Sceneggiatura: David Robert Mitchell

Fotografia: Michael Gioulakis

Interpreti: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Lili Sepe, Olivia Luccardi, Jake Weary, Bailey Spry, Deborah Williams, Ingrid Mortimer, Alexyss Spradlin, Mike Lanier, Don Hails, Scott Norman, Erin Stone, Leisa Pulido, Ruby Harris, Linda B. Boston-Gilbert

Nazionalità: USA, 2014

Durata: 1h. 40′