Justice League di Zack Snyder

Warner, 16 Novembre 2017 – Misero

Dopo la morte di Superman, i segni di un oscuro piano extraterrestre si sono fatti impossibili da ignorare, al punto che Batman decide di cambiare rotta e formare, insieme con Wonder Woman e altre reclute, una squadra che possa arginare la minaccia. Ma l’assalto alla Terra del potente Steppenwolf è già iniziato…

Si stanno spendendo abbastanza inutilmente pagine e pagine digitali a fare paragoni tra i film dei Vendicatori e questo corrispondente titolo della Warner/DC Comics, così come per anni si sono fatti inutili confronti sui fumetti. Diversa è stata la pianificazione, la fortuna critica dei film precedenti e diverse le difficoltà produttive, anche se un elemento di questo confronto non è del tutto inutile. Laddove la Marvel aveva pianificato il tutto con maggiore calma e dedicato un film singolo a ciascun personaggio, Justice League ha il grosso merito di riuscire a introdurre in una sola pellicola tre supereroi credibili e appassionanti, conservando anche il taglio tutto sommato interessante dato a Batman e Wonder Woman. Peccato che i cinque personaggi protagonisti siano l’unica cosa che funziona in tutto il film, e non è assolutamente abbastanza.

Frutto di una lavorazione confusa aggravata anche dal sovrapporsi delle mani quanto mai incompatibili di Zack Snyder e Joss Whedon (autore questi della riscrittura di alcune scene e regista delle riprese aggiuntive), le due ore di proiezione rimbalzano continuamente tra toni troppo leggeri e altri apocalittici in cui non sembra credere davvero nessuno. Prova ne è il villain Steppenwolf, quanto di più anonimo e banale visto in un film del genere, che purtroppo fa il paio con una sceneggiatura non tanto raffazzonata nello svolgimento quanto misera nella sostanza, in grado di togliere qualsiasi epicità ai personaggi.

Sul fronte puramente tecnico, le cose non vanno affatto meglio, con una fotografia priva di qualsiasi personalità, un eccesso di computer grafica di un livello qualitativo spesso imbarazzante visto soprattutto l’enorme budget, e delle scene d’azione che non riescono mai a sorprendere quanto dovrebbero. Incolpevoli gli attori protagonisti (ad eccezione di Henry Cavill), che anzi si prestano al gioco con la giusta miscela di impegno e ironia, ma sa tanto di occasione sprecata avere dei buoni personaggi, figli di anni e anni di albi disegnati, in una vicenda che è qualcosa meno di un pretesto. Per quanto molto meno molesto dei titoli che l’hanno preceduto, Justice League intrattiene poco e lascia troppi dubbi sul proseguimento del franchise DC.

Titolo: Justice League (Id.)

Regia: Zack Snyder

Sceneggiatura: Chris Terrio, Joss Whedon

Fotografia: Fabian Wagner

Interpreti: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Ciarán Hinds, Amber Heard, Joe Morton, Lisa Loven Kongsli

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h.