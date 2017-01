"King Arthur" di Antoine Fuqua

Buena Vista, 1 Ottobre 2004 – Penoso

Nel V secolo d.C. la Roma papista è patrona dell’isola di Britannia, ma la minaccia dei Sassoni e dei selvaggi Woad convince i conquistatori a ritirarsi per difendere i propri confini. Artorius Castus, padre romano e madre britannica, guida un gruppo di valorosi Cavalieri al servizio del Papa…

Con l’intenzione di raccontarci la vera storia di Re Artù invece della leggenda che in tanti ci hanno già narrato, il produttore Jerry Bruckheimer finisce per propinarci un polpettone indigeribile, tecnicamente mediocre e spesso ridicolo.

David Franzoni (Amistad, Il Gladiatore) scrive quella che è probabilmente la sua sceneggiatura peggiore, ma certo non era semplice reinventare uno dei miti più famosi del mondo – anche se poi, c’era davvero bisogno di provare a reinventarlo?

A seppellire ancor più in profondità questo progetto ci pensano poi un gruppo di attori di poco conto, un direttore della fotografia che a guardar le luci pare ignaro anche delle basi del mestiere, dei tecnici degli effetti speciali non particolarmente brillanti e soprattutto un regista che film dopo film con il cinema sembra avere sempre meno a che fare. E per gli spettatori, rimanere in sala fino al termine è davvero un’impresa.

Titolo: King Arthur (Id.)

Regia: Antoine Fuqua

Sceneggiatura: David Franzoni

Fotografia: Slawomir Idziak

Interpreti: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Stephane Dillane, Ray Winstone, Joel Edgerton, Til Schweiger, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Ivano Marescotti, Mads Mikkelsen, Sean Gilder, Pat Kinevane, Ken Stott

Nazionalità: USA, 2004

Durata: 2h. 06′

