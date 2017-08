"Kung Fu Panda 3" di Jennifer Yuh Nelson & Alessandro Carloni

20th Century Fox, 17 Marzo 2016 – Emozionante

Po incontra Li Shan, il suo vero padre, e torna con lui nel villaggio segreto dei panda, sulle montagne. Intanto, nel Regno degli Spiriti Kai sconfigge il vecchio maestro Oogway. In questo modo riesce a tornare nel mondo dei mortali, pronto per affrontare il Guerriero Dragone…

Spinge forte sulla commedia, questa terza avventura del panda più pasticcione, divertente e potente del cinema. Dopo un episodio più dark e schematico, con Kung Fu Panda 3 gli sceneggiatori e i registi (Jennifer Yuh Nelson, che già aveva diretto il secondo episodio, e l’italiano Alessandro Carloni) tornano a toni più solari e consoni al personaggio ma introducono al contempo temi più maturi e profondi, che fanno da corollario alle avventure di Po e dei suoi amici. Temi come la consapevolezza e accettazione di se stessi, il valore e la forza della famiglia e dell’amicizia vengono affrontati e diluiti durante tutto il film e poi risolti brillantemente con alcuni semplici ma efficaci dialoghi nel finale (prima che Po e Kai se le diano di santa ragione), in modo che siano facilmente compresi anche dal giovane pubblico cui chiaramente il film è rivolto.

Anche sul piano visivo c’è uno stacco netto rispetto al predecessore: Kung Fu Panda 3 è coloratissimo e vivacissimo, sia nel mondo dei mortali sia nel regno degli spiriti, e il livello tecnico dell’animazione ha ormai raggiunto livelli di dettaglio che lasciano a bocca aperta. Il risultato di queste rivoluzioni rispetto al secondo capitolo è un film più vicino all’originale ma senza le indecisioni del primo film: qui è chiaro fin dalla sequenza iniziale che tutto il cast – artistico e tecnico – è ben consapevole dei propri mezzi e sa come usarli al meglio per arrivare al risultato finale. Che è, senza dubbio, quello di far ridere. E ci riesce tutte le volte che ci prova, riuscendo pure a prendersi in giro sulla mossa del dito wuxi.

Kung Fu Panda 3 è un film completamente riuscito, forse perfino il migliore della serie. Ha tutto quello che deve avere un cartone animato moderno e riesce a far divertire, e spesso emozionare, tutti: grandi e piccini.

Titolo: Kung Fu Panda 3 (Id.)

Regia: Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni

Sceneggiatura: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Fotografia: —

Doppiatori: Fabio Volo, Paolo Marchese, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Roberto Draghetti, Simone Mori, Tiziana Avarista, Oreste Baldini, Emanuela Damasio, Francesco Vairano, Dante Biagioni, Angelo Maggi, Franco Mannella, Gabriele Meoni, Graziella Polesinanti

Nazionalità: USA – Cina, 2016

Durata: 1h. 35′