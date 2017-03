La Bella e la Bestia di Bill Condon

Walt Disney, 16 Marzo 2017 – Inutile

Una giovane e bella fanciulla è rinchiusa in un castello da una Bestia dopo aver barattato la propria libertà con quella del padre. Malgrado le sue paure, l’amicizia degli abitanti del maniero – tutti magicamente trasformati in oggetti – la fa guardare al di là dell’aspetto della Bestia, iniziando a provare un sentimento per lui…

Il compito è arduo e per certi versi anche fastidioso: recensire la versione live action di un film di animazione datato 1991. Molti si possono chiedere il perché del fastidio, al che il critico si alza in piedi e risponde alacremente: «trattasi di capolavoro intoccabile». Ebbene sì: con gran cordoglio e parecchia noia, possiamo tranquillamente dire che mai sventura peggiore c’è stata del rifare La Bella e la Bestia.

La buona volontà c’è tutta, ma stavolta non bastano costumi, scenografie ed effetti speciali per far riuscire la ciambella con il buco. Il regista Bill Condon (che di bei film ne ha girati, tipo Demoni e Dei) si avvicina all’originale La Bella e la Bestia con troppa riverenza e timore, pensando che fosse meglio eseguire una copia pseudo carbone. Il risultato è, come prevedibile, strabiliante da un punto di vista visivo ma praticamente spersonalizzato e poco empatico, e persino irritante per chi ha amato il cartone animato.

Non c’è magia e nemmeno incanto, solo scene belle da guardare ma glaciali rispetto al calore del disegno animato, pur non eccelso e, a oggi, un po’ rozzo. Allora si parlava di rinascimento disneyano, adesso possiamo invece affermare che la Disney, più che far sognare, è sempre più intenzionata solo a fare soldi. Cosa giusta, questa, ma che almeno sia fatta con un certo gusto e con un minimo di sforzo in più.

Il problema di La Bella e la Bestia live action è insito nella sua natura di voler essere copia e non rivisitazione, come aveva invece fatto Kenneth Branagh con Cenerentola, in cui manteneva lo spirito disneyano piegandolo verso nuove direzioni a lui più consone; creando, inoltre, una memorabile matrigna (Cate Blanchett) che rubava la scena alla protagonista femminile.

Stavolta la scelta degli attori pare azzeccata sulla carta ma non nella realizzazione: Emma Watson è troppo moderna e poco affascinante, Dan Stevens non è credibile perché la computer graphic non gli permette di avere più di due espressioni. Rimangono gli oggetti incantati, affidati a fuoriclasse come Emma Thompson, Ewan McGregor e Stanley Tucci, ma anche loro sono privi di un’anima. Gli unici che si salvano, stranamente, sono i cattivi: il Gaston di Luke Evans, bello, vanesio e auto ironico, e poi il Le Tont di Josh Gad, si vocifera primo personaggio prettamente gay in un film Disney (ma non se ne sentiva il bisogno, lo era già nella versione animata). Loro due riescono, in maniera straordinaria, a monopolizzare la scena e a rendere davvero il gusto fiabesco del film che altrimenti sarebbe solo una bella messa in scena senza capo né coda.

La sceneggiatura gira a vuoto più volte, e le canzoni aggiunte alla versione originale non sono certo memorabili (infatti, nel cartone le avevano tagliate). Rimangono le bellissime e complesse musiche di Alan Menken che, anche se rielaborate, mantengono ancora una freschezza incredibile, cosi come le canzoni – che andrebbero ascoltate in lingua originale, visto che nella versione italiana sono state modificate per sincronizzarle con il labiale degli attori. E la versione per il Belpaese ha anche il difetto del doppiaggio, brutto e scollato dai volti degli attori; cosa stranissima visto che la Disney è sempre stata maniacale, su queste cose. Che altro dire? Lo sfracello agli incassi è atteso e anche dovuto, ma la magia e la voglia di sognare non ci sono. Che peccato.

Titolo: La Bella e la Bestia (The Beauty and the Beast)

Regia: Bill Condon

Sceneggiatura: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos

Fotografia: Tobias A. Schliessler

Interpreti: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline, Hattie Morahan, Haydn Gwynne, Gerard Horan, Ray Fearon, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Nathan Mack, Audra McDonald, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw

Nazionalità: USA, 2017

Durata: 2h. 09′

