"La mosca" di David Cronenberg

20th Century Fox, 1986 – Allucinante

Uno scienziato sta sperimentando il teletrasporto, riuscendo a trasferire delle cellule senza però riuscire a rispettare la sequenza molecolare degli oggetti. Una volta risolto il problema, l’uomo prova il teletrasporto su se stesso. Ma una mosca entra nella cabina con lui e il computer fonde insieme i due esseri…

Quando ancora non si parlava così spesso della crisi di idee della grande Hollywood, i registi nordamericani già sfornavano sequel e remake a piene mani. La – notevole – differenza con le operazioni similari che hanno contraddistinto gli ultimi anni del ventesimo secolo, è l’enorme dose di inventiva che certi autori mettevano nei loro lavori. Così, come John Carpenter realizza nel 1982 una Cosa che poco assomiglia al film di Nyby e Hawks ma che meglio serve il racconto di John Campbell da cui i due film sono tratti, David Cronenberg gira nel 1986 una personalissima versione de La Mosca, racconto di George Langelaan già portato con efficacia sullo schermo da Kurt Neumann nel 1958.

Se nella prima parte di La mosca Cronenberg costruisce un’atmosfera opprimente ma non priva di scatti romantici e vagamente umoristici, nella seconda si concentra sulla desolazione del suo protagonista, sul decadimento del suo spirito e soprattutto del suo corpo. Fa “pornografia della carne”, come ci ha abituati fin dagli esordi; ci guida per mano lungo il corridoio che porta alla repulsione. Questo era il suo obiettivo e questo è il risultato che riesce ad ottenere, non lesinando dettagli su un lavoro di make-up che poco ha da invidiare a quello di Rob Bottin nel film di Carpenter citato prima, e ben sapendo che lo stesso istinto che ci porta a guardare la vittima di un incidente stradale ci porta a non voler distogliere lo sguardo dal corpo martoriato della Brundlemosca.

Nel suo “Castoro” dedicato al regista, Gianni Canova ha fatto notare come La mosca abbia la struttura e la “temperatura emotiva” tipica del melò, ma non si può negare come in questa occasione ancor più che in passato l’impianto orrorifico che Cronenberg dà alla pellicola impedisca al film di venir accettato a tutti gli effetti all’interno di quel genere classico, anche se il finale sa essere straziante come pochi film romantici riescono ad essere.

Titolo: La mosca – The Fly (The Fly)

Regia: David Cronenberg

Sceneggiatura: David Cronenberg, Charles Edward Pogue

Fotografia: Mark Irwin

Interpreti: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carlson, George Chuvalo, Michael Copeman, David Cronenberg, Carol Lazare, Shawn Hewitt

Nazionalità: USA, 1986

Durata: 1h. 35′

Percorsi Tematici