Land of Mine - Sotto la sabbia di Martin Zandvliet

Notorious Pictures , 24 Marzo 2016 – Emozionante

Poche settimane dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni soldati tedeschi fatti prigionieri sono chiamati a bonificare le coste danesi dove sono state seppellite più di due milioni e mezzo di mine, nascoste dall’esercito nazista durante l’ingannevole invasione attraverso la Danimarca…

Basato su una storia vera, e in buona parte a essa aderente, Land of Mine – Sotto la sabbia si articola sul complesso rapporto tra un Sergente apparentemente burbero e un gruppo di ragazzini – gli ultimi chiamati in guerra da Hitler nella folle idea dì rimpinguare le sue armate ormai quasi inesistenti – inesperti e dotati solo di un bastoncino per individuare le bombe sepolte. Il film si basa su una salda ed efficace sceneggiatura, in cui la forzata convivenza tra il gruppo dei militari preposti all’operazione e i giovanissimi tedeschi porta all’evoluzione del loro rapporto e ne condiziona le azioni.

Land of Mine è un film di basso costo ma vigoroso e potente, che lega lo spettatore a filo doppio a una trama che si sviluppa con lentezza, verso un finale certamente prevedibile ma non per questo meno convincente. Accanto alla figura del Sergente contribuiscono efficacemente i personaggi dei ragazzi, tramite i quali il regista (che è anche sceneggiatore), con meticolosa pazienza, riesce a dipingere una realtà che della guerra ha ben poco e che, invece, costruisce sentimenti che trasformano poco alla volta i protagonisti in persone di tutti i giorni, slegate da ideologie e modelli che poco hanno a che fare con l’animo umano.

Titolo: Land of mine – Sotto la sabbia (Under Sandet )

Regia: Martin Zandvliet

Sceneggiatura: Martin Zandvliet

Fotografia: Camilla Hjelm Knudsen

Interpreti: Roland Møller, Mikkel Følsgaard, Laura Bro, Louis Hofmann, Joel Basman, Oskar Bökelmann, Emil Buschow, Leon Seidelm. Karl Alexander Seider, Maximilian Beck

Nazionalità: Danimarca – Germania, 2015

Durata: 1h. 40′

Percorsi Tematici