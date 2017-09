"Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi" di Brad Silberling

Uip, 18 Marzo 2005 – Favoloso

I fratellini Baudelaire sono tre favolosi bambini prodigio con uno spiccato senso creativo, che rimangono orfani e vengono affidati al loro unico parente, l’eccentrico Conte Olaf, che farà di tutto per liberarsi di loro e intascarsi l’eredità…

Una graziosa fiaba a cartoni animati, piena di musichette da carillon, elfi e animaletti canterini che svolazzano e salticchiano qua e là nel bosco. Tutto molto carino, ma purtroppo per voi la storia raccontata in Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi è tutto il contrario di questo.

«State per assistere ad un film estremamente sgradevole». Questo ci preannuncia la voce fuori campo dello scrittore, suggerendo a tutti gli amanti delle storie colorate, dei personaggi buffi e dei finali «…e vissero tutti felici e contenti» di optare per il film della sala a fianco. Se invece può interessarvi godere di un film «…che parla di tre perspicaci orfani, di un cattivo che più cattivo non si può e di un’avventura da far drizzare i capelli» non vi resta che accomodarvi in poltrona e gustarvi uno straordinario e perfido Jim Carrey come fino ad ora non l’avete mai visto.

Non ha di certo le sembianze di una favola ma senza dubbio lo è; non ha l’atmosfera gioiosa che di solito hanno le storie di bambini ma effettivamente è la storia di tre bambini; non sembrerebbe una storia particolarmente positiva ma lo è senz’altro. Se quindi avete voglia di qualcosa di diverso dalle solite fiabe fantastiche, qualcosa di tremendamente imprevisto ma di incredibilmente ottimista, allora questo è un film che non potete perdervi. Anche perché vi perdereste degli straordinari costumi, un trucco magnifico valso il premio Oscar, le imponenti e tenebrose scenografie, effetti speciali strabilianti e le brillanti musiche del grande Thomas Newman (Alla ricerca di Nemo, American Beauty) scelte per rappresentare al meglio gli “sfortunati” primi tre racconti della raccolta Lemony Snicket’s – A series of unfortunate events. Eventi in realtà tutt’altro che sfortunati, visto che hanno venduto 27 milioni di copie e sono stati tradotti in ben 39 diverse lingue.

Ovviamente a sostenere il tutto c’è la grandezza scenica e l’ironia di Jim Carrey, accompagnato da un’isterica Meryl Streep, da un Jude Law in chiaroscuro nel ruolo del narratore che suggerisce spesso nel film di cambiare sala (e nel libro di cambiare tipo di letture) ed un divertentissimo cameo di Dustin Hoffman.

Diretto mirabilmente da Brad Silberling (Casper, City of Angels) ed adattato da Robert Gordon (Men in Black 2) il film riesce ad affascinare soprattutto per la bravura dei tre ragazzini, che in realtà sono quattro perché la più piccola è interpretata da due gemelle, oltre naturalmente che per la bellezza della storia in sé, per la quale bisogna ringraziare solo ed esclusivamente Lemony Snicket (personaggio fittizio dietro il quale si nasconde il trentacinquenne Daniel Handler, vero autore dei racconti).

Le influenze cinematografiche delle meravigliose storie di Tim Burton si fanno indubbiamente sentire (e anche vedere) come anche le atmosfere cupe e le ambientazioni sciagurate delle fiabe dei fratelli Grimm, ma questa inevitabile associazione di idee non vi deluderà in alcun modo. Da non perdere a questo proposito i lunghissimi titoli di coda e la fiabetta a cartoni animati che li accompagna sino all’accensione delle luci.

Titolo: Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events)

Regia: Brad Silberling

Sceneggiatura: Robert Gordon

Fotografia: Emmanuel Lubezki

Interpreti: Jim Carrey, Emily Browning, Liam Aiken, Kara Hoffman, Shelby Hoffman, Timothy Spall, Billy Connolly, Meryl Streep, Catherine O’Hara, Jude Law, Dustin Hoffman

Nazionalità: USA, 2004

Durata: 1h. 48′

