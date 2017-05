"Lolita" di Adrian Lyne

Medusa, 27 Settembre 1997 – Riuscito

Stati Uniti, anni 50. Humbert Humbert, un maturo professore, giunge dall’Europa e prende in affitto una camera nella casa di una giovane vedova. La donna, che presto riuscirà a sposare l’affascinante professore, ha una figlia dodicenne, Lolita, che diventerà subito un’ossessione per l’uomo, fino a cambiargli la vita…

A oltre trent’anni di distanza dalla Lolita di Stanley Kubrick, il regista Adrian Lyne ha voluto cimentarsi nello stesso controverso progetto, avendo a suo vantaggio l’assenza di vincoli che non fossero quelli dettati dal buon gusto e dal buon senso. Dunque, trovandosi libero dalle restrizioni censorie sofferte da Kubrick, Lyne ha potuto addentrarsi liberamente nel romanzo di Vladimir Nabokov, seguendolo in modo fedele fin dall’inizio. Infatti, il film comincia narrando brevemente un episodio significativo dell’adolescenza di Humbert, ossia quello del suo profondo ma non consumato amore per la coetanea Annabella, morta prematuramente; episodio al quale Nabokov riconduce la passione dell’uomo per le ragazzine acerbe, le cosiddette “ninfette”.

Tuttavia, la fedeltà mostrata nei confronti del romanzo non consiste unicamente nell’aver narrato il film in modo appunto fedele ad esso, ma soprattutto nell’averne colto e trasposto lo spirito in modo corretto. Anzitutto, il personaggio di Lolita pare essere uscito direttamente dalle pagine del romanzo ed è molto ben sviluppato da Lyne per tutta la durata del film. Lolita viene concepita dal regista allo stesso modo in cui l’ha concepita Nabokov: una maliziosa bambina-seduttrice, molto esuberante e sfrontata, oltre che consapevole della sua acerba bellezza e dei suoi precoci mezzi di seduzione. Si tratta di una Lolita che per tutta la durata del film riesce a padroneggiare e a sottomettere Humbert, il quale – grazie all’indovinata interpretazione di un bravissimo Jeremy Irons – appare costantemente un innamorato troppo arrendevole e, forse, per questo incapace di esercitare un vero ascendente, neppure di carattere sentimentale, su di lei.

I vantaggi che il regista ha avuto rispetto a Kubrick gli hanno permesso di esplorare più a fondo alcuni lati scabrosi del romanzo e mostrarne altri, senza però cadere nella volgarità. Anche nelle sequenze nelle quali la giovanissima e altrettanto brava Dominique Swain e Irons interpretano le scene più intime e scottanti, la concezione e l’ottica del regista rispondono ai criteri di intelligenza e non tradiscono il buon senso, riuscendo inoltre a conferire quella drammaticità insita nel romanzo e quel tormento interiore quanto logorante di Humbert, che si strugge nei sensi di colpa e nelle angosce della gelosia, tutto ciò più di quanto Kubrick non abbia potuto o voluto fare.

Soprattutto, se Lyne è stato avvantaggiato dalla facoltà di non dover forzatamente censurare alcune scene precluse invece a Kubrick, è altrettanto vero che ha saputo svilupparne meglio altre, realizzate comunque dal suo illustre predecessore; basti citare una scena per tutte, ossia quella in cui Humbert e Lolita litigano furiosamente a causa della recita scolastica che Humbert le proibisce di fare. Inoltre, nonostante Lyne riservi poco spazio ai personaggi di Charlotte e di Clare Quilty, riesce comunque a catturarne e restituirne l’essenza: se di Charlotte rende il carattere fragile e la rivalità con la figlia, di Quilty rende la viziosità nella sequenza della sua uccisione.

Tuttavia, come già accennato, sono i personaggi di Lolita e di Humbert a essere riusciti a Lyne quasi alla perfezione, soprattutto grazie ad alcune sue intuizioni preziose: una bambola con cui Lolita volutamente infastidisce e affascina Humbert, e che esprime il suo lato sia infantile che precoce; l’apparecchio ai denti e le caramelle coi quali gioca sempre in modo infantile; l’insolenza costante, l’abilità nel mentire e nell’ingannare Humbert. Soprattutto, Lyne riesce molto bene a esprimere i lati ambigui di entrambi questi controversi personaggi, vittime e colpevoli nell’usarsi e corrompersi a vicenda, entrambi immorali e condannabili. Tutto questo sottotesto del romanzo è sviscerato e portato alla luce da Lyne, trovando poi il modo di esprimerlo attraverso anche solo un gesto, un’espressione o semplicemente non omettendo scene brevi ma illuminanti, come quella in cui Lolita si abbandona alle lacrime e al dolore che la sua condizione le causano, pensando di non essere vista da Humbert.

Dal canto suo, il personaggio di Humbert si incarna perfettamente in Irons, che raggiunge il culmine dell’intensità interpretativa non solo quando torna in albergo e intuisce che Lolita lo ha appena tradito, non solo quando apprende della fuga della ragazzina dall’ospedale, ma soprattutto quando, subito dopo aver ucciso Quilty, vaga con l’automobile completamente sopraffatto da un dolore che gli è impossibile dominare e che lo sconvolge fino alla volontaria resa finale.

È in quest’ultima sequenza che Lyne rende un ulteriore omaggio di fedeltà al romanzo di Nabokov, terminando il film allo stesso modo, con la voce dei bambini che giocano nella vallata e il colpevole struggimento di Humbert per aver (forse) impedito a Lolita di avere una vita altrettanto innocente. Infine, un ulteriore merito del film è la scelta di utilizzare una voce fuori campo che lo scandisce temporalmente e che, soprattutto, offre allo spettatore brevi stralci della bellissima prosa di Nabokov.

Titolo: Lolita (Id.)

Regia: Adrian Lyne

Sceneggiatura: Stephen Schiff

Fotografia: Howard Atherton

Interpreti: Jeremy Irons, Dominique Swain, Melanie Griffith, Frank Langella, Suzanne Shepherd, Keith Reddin, Erin J. Dean, Joan Glover, Pat Pierre Perkins, Ed Grady, Michael Goodwin, Angela Paton, Ben Silverstone, Emma Griffiths, Malin

Nazionalità: USA – Francia, 1997

Durata: 2h. 13′