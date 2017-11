Ma davvero critica e comunicazione ci influenzano?

Roma, 1 Dicembre 2017

La sala Deluxe della Casa del Cinema di Roma ospiterà, a partire dalle ore 18:30 di venerdì 1 Dicembre, un incontro sull’influenza che ancora oggi la critica cinematografica e la campagna di lancio di una pellicola hanno sul possibile pubblico…

Venerdì 1 Dicembre alle 18:30, presso la sala Deluxe della Casa del Cinema nel contesto del Roma Independent Film Festival, professionisti della comunicazione cinematografica interverranno per affrontare la questione da più punti di vista, secondo le loro specifiche competenze.

Qual è il ruolo dei critici? Quanto questi sono in grado di orientare il pubblico nelle scelte? Come fare una campagna coinvolgente come quella di Lo Chiamavano Jeeg Robot? Ha ancora un senso parlare di critica e comunicazione nell’epoca dei social, in cui i contenuti sono volatili e trasmissibili da tutti? Una condizione particolare, quella in cui versa il mondo dell’informazione, nella quale si cercherà di fare un po’ il punto della situazione.

Ospiti della tavola rotonda: Fabio Ferzetti (Il Messaggero), Marco Giusti (Stracult), Pedro Armocida (Il Giornale), Paola Casella (MyMovies), Alessandra Tieri (Capo Ufficio Stampa Lucky Red), Francesca Pierleoni (Ansa). L’incontro sarà moderato da Chiara Nucera (Fuoritraccia – Cose dell’Altro Cinema).

Prima del dibattito, alle 17:30 sempre in sala Deluxe, si potrà assistere alla premiére italiana di Post Truth Times (52′) con la presenza in sala del regista Héctor Carré. Il documentario è una lucida analisi, dati alla mano, sull’uso dei media e la manipolazione delle notizie, affrontando i casi dell’elezione di Trump e del referendum Brexit.

La conferenza è libera e aperta a tutti. Potete trovare tutti i dettagli sul programma consultando il sito ufficiale del RIFF.

